ABD'nin 'uygunsuz' dediği YPG arması hâlâ üniformalarda

ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki Amerikan askerlerinin 'YPG armalı kamuflaj' giymesi nedeniyle gerilim yaşanırken, Reuters haber ajansı dünyaya ilginç bir fotoğraf servis etti.

İngiliz haber ajansı, Rakka’nın kuzeyinde IŞİD’e yönelik operasyonda YPG güçleriye savaşan bir ABD askerini elinde ABD bayrağıyla yansıtan bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraftaki ABD askerinin göğsündeki YPG armasını çıkarmadığı görülüyor.



Ana omurgasını YPG güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’in kalesi niteliğindeki Rakka’nın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyona devam ediyor.



ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, harekâta havadan destek verirken, bölgede ABD ordusuna mensup özel kuvvet askerleri de bulunuyor.

"YPG armaları sökülecek"

IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun sözcüsü Albay Steve Warren ise askerlere üniformalarındaki YPG armasını sökme emri verildiğini söyledi.



Warren, “YPG armalarını taşımaları yetkileri dahilinde değil ve uygunsuz. Düzeltmek için gerekli adım atıldı. Bölgedeki askeri ortaklarımız ve müttefiklerimizle bunun için iletişime geçtik” diye konuştu.

Türkiye'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, ABD’nin YPG ve PYD’ye verdiği desteği kınadığı söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD özel kuvvet askerlerinin YPG armalı üniformalar giymelerine, “Müttefikimiz olan bir ülkenin YPG arması kullanması kabul edilemez. Bu çifte standarttır, iki yüzlülüktür” ifadesiyle tepki göstermişti.