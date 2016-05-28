Erdoğan: ABD’nin YPG ve PYD’ye verdiği desteği kınıyorum, bu bize verilen söz değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, ABD askerlerinin YPG armalı üniforma giymesini sert sözlerle eleştirdi. "ABD’nin YPG ve PYD’ye verdiği desteği kınıyorum, bu bize verilen söz değil" diyen Erdoğan, "Ben siyasetin dürüst yapılacağına inanan birisiyim. Bize dost olanlar, bizimle NATO'da beraber olanlar kalkıp da kendi askerini YPG'nin işaretleriyle Suriye'ye gönderemezler. Hâlâ biz YPG'ye destek vermeye devam edeceğiz, o PKK değildir diyenlere söylüyorum, gel de bizden ders al" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"İşte bu operasyonlar onun için yapılıyor. Benim Diyarbakırlı kardeşim, Şırnaklı kardeşim huzur bulana kadar. Vanlı kardeşim huzur bulana kadar bunlar devam edecek. Sıkılı yumrukla müsafa olmaz.

Kardeşlerim, nerede olursa olsun elinde silahla ortaya çıkan herkes karşısında güvenlik güçlerimizi bulur. Biz meselelerimizi en başından beri demokrasi, insan hakları, çoğulculuk, refah gibi ilkeler çerçevesinde çözmenin hgayreti içerisinde olduk. Bölge halkının yaşadığı sıkınları çok iyi bilen birisi olarak, geri kalmışlığı çözmek için en büyük çabayı gösterdik. Ah kardeşlerim, 280 katrilyonluk yatırım yaptık doğu ve güneydoğu anadolu bölgesine. Niye? söz vermiştik. "Batıda olan her şey Doğu'da da olacak" demiştik. Yollarımız, havalimanlarımız, üniversite mi vardı bu bölgelerde? Üniversiteleri biz açtık. Şimdi artık, Güneydoğulu, Doğulu kardeşim Batı'daki, Anadolu'daki üniversitelerde değil kendi şehirlerinde okuyabiliyorlar. Bununla birlikte hak ve özgürlüklerin genişletilmesi konusunda yola nasıl çıktık, demokratik açılım dedik, milli ve kardeşlik projesi dedik, son olarak çözüm süreci dedik.İşte eş başkanlardan bir tanesi Diyarbakır'da benim Kürt kardeşimi sokağa döktü, 53 kişi öldü mü? Yasin Börü kardeşimiz burada öldü mü? Yasin kardeşim 15 yaşındaydı. Üzerinden de geçtiler mi? Bunlarda vicdan diye bir şey yok, bunlar insanlıktan nasibini almamış! Bunlardan o intikam alınacaktır, hiç endişeniz olmasın.

"ABD’nin YPG ve PYD’ye verdiği desteği kınıyorum, bu bize verilen söz değil"

Suriye'deki birtakım gelişmelerden cesaret alan bu örgüt, aynı oyunu burada sergilemeye kalktı. PKK, YPG, DAİŞ bunların hiçbirinin farkı yok, hepsi de terör örgütü. ABD'nin PYD'ye YPG'ye vermiş olduğu desteği kınıyorum! Bize verilen söz bu değil. Ben siyasetin dürüst yapılacağına inanan birisiyim. Bize dost olanlar, bizimle NATO'da beraber olanlar kalkıp da kendi askerini YPG'nin işaretleriyle Suriye'ye gönderemezler. Hala biz YPG'ye destek vermeye devam edeceğiz, o PKK değildir diyenlere söylüyorum, gel de bizden ders al. Bizzat terör örgütüyle ilgili tüm belgeleri veriyoruz, söylüyoruz ama attıkları adımlar yanlış. Güvenlik güçlerimiz tarihe geçecek bir mücadele vererek örgütü ve arkasındaki güçleri bir kez daha hüsrana uğrattılar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Güvenlik güçlerimiz Nusaybin ve Şırnak hariç operasyonlarını tamamlamıştır. Örgüt üyeleri teslim oluyorlar. Ben şuanda terör örgütünün içerisinde olanlara sesleniyorum. Annenizin, babanızın sesine kulak verin. Terör örgütünün kucağından sıyrılın."

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