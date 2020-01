Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: Bunlar öldürmekten başka ne yaptılar; bunlar ateist, bunlar Zerdüşt!

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Havalimanı Yeni Terminal Binası ve 116 projenin açılışına katıldığı Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Eyy benim Kürt kardeşim, bunlar sana ne hizmet verdiler, bunlar öldürmekten başka ne yaptılar" dedi. Erdoğan, "Ah benim Diyarbakırlı kardeşim bunlar camilerimizi yakmadı mı, bunlar ateist, bunlar Zerdüşt" diye konuştu. PKK'ya çağrıda bulunan Erdoğan, "Kuru kuruya silah bırakmak değil, gömecek, betonlayacak, koordinatları da verecek. Bırakmazsa bu ülkeyi terk edecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD askerlerinin YPG üniforması giymesini sert sözlerle eleştirerek, "ABD’nin YPG ve PYD’ye verdiği desteği kınıyorum, bu bize verilen söz değil" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşlerim... Hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız, değerli kardeşlerim 230 trilyon liralık bir yatırım olan Diyarbakır Havaalanı Terminal Binası'nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yıllık 5milyon yolcu kapasiteli bu alanın, Diyarbakır'ın turizminin, ekonomik ve sosyal hayatının kalkınmasında önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Diyarbakır'ı Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya, İzmir'e ve dünyaya bir adım daha yaklaştıran terminal binasının hayırlı olmasını istiyorum. Bugün diğer kurumlarımızın yatırımlarıyla birlikte açılışını yapacağımız hizmetlerin toplam rakamı 558 trilyonu geçiyor. Üniversitenin birçok sosyal hizmet fonksiyonları için atacağımız adımlarla birlikte Diyarbakır yeni bir dönüşüm yaşayacak. Dedik ki "Biz bütünleştirmek için varız." onun için ne dedik "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." Sevgili kardeşlerim, bakınız gençlik merkezlerinin, TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlarımız için 1750 konutun resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Kocaköy Devlet Hastanesi'nin açılışını bugün yapıyoruz. Gıda Tarımcılık ve Hayvancılık bakanlığımız hizmet binalarını bitirdi. Ayrıca çok sayıda tarımı destekleme fonuna imza attık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, siz isterseniz her şey olur. Kardeşlerim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız trafolar, İçişleri Bakanlığımız sizin için güvenlik tesisleri yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız yollar, PTT binası yaptı. Az önce Başbakanımız 27 kilometre yolu 10 katına katladıklarını söyledi.

Bunlar sana bugüne kadar ne hizmet verdi sana? Bunlar yakmaktan, yıkmaktan başka ne yaptılar? Bunlar benim kardeşlerimizi şehit etmekten başka ne yaptılar? Öldürmekten başka ne yaptılar? Bunlar öldürmek için, şehit etmek için var. Biz ise, bu ülkede.... Kardeşlerim, bir kişinin hayat bulmasına vesile olmak, tüm insanlığın hayat bulmasına vesile olmak gibidir inancından hareketle biz hep bunu yaptık. Biz bu ülkeye efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

Diyarbakır'da yaptığımız hizmetleri size anlatacak değilim. Diyarbakır'da yaptığımız masrafların tutarı 24 katrilyon lira! Eğer son 1.5 yılda, bu terör belası sebebiyle ilaveleri de buna katacak olursak 30 katrilyon! Bu yatırımlar devam ediyor. Eğitimde 4655 yeni derslik yaptık. Diyarbakırlı çocuklarımızın hayata daha iyi hazırlanmaları gayretinde olduk. Maalesef bu dersliklerin büyük kısmı terör örgütü tarafından yakıldı, yıkıldı! Ah benim Diyarbakırlı kardeşlerim, bunlar camilerimizi yakmadılar mı? Bunlar Ateist, bunlar zerdüşt! Bunlardan bir şey olmaz, bunlar bizim değerlerimizle hareket etmiyorlar. Er veya geç, benim Diyarbakırlı kardeşim de, Şırnaklı, Vanlı, Hakkarili, Muşlu, Iğdırlı kardeşim de bunların ne olduğunu anlayacak. Er veya geç, bunlara gereken dersi sandıkla vereceğiz. Biz sandıkla hareket ediyoruz, bunlar ise Kandil'le hareket ediyor. Hak, halk, biz bununla yürüyoruz. Değerli kardeşlerim bakınız, şurada 20 kilometre ötemizde Dürümlü mezrası var değil mi? Bölücü terör örgütü mensupları, 12 Mayıs'ta 15 bin ton bomba yüklü kamyonu patlatarak kardeşlerimizin ölümüne yol açtılar mı? Sevgili kardeşlerim, bakınız PKK'nın desteklemiş olduğu bir parti şuanda parlamentoda mı? Onlar PKK adına parlamentoda. Benim milletim ne diyor? Bunlar bizim verdiğimiz vergilerle oradan maaş almamalı diyor? Öyle mi? Dokunulmazlık olayı noldu şimdi parlamentoya geldi. 376 oyla bu geçti, şimdi tutuştular. Şimdi yurt dışına kaçmaya başladılar. Niye kaçıyorsunuz? Kaçmayın. Aynen paralel devlet yapılanması neyse bunlar da o. Onlar da kaçıyor, bunlar da kaçıyor. Dürümlü'de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah2tan rahmet diliyorum.

Dünkü gazetelerde bu olayı kınayan, ve örgüte kayıtsız şartsız silah bırakması, yalnız kuru kuruya silah bırakması değil, gömecek, betonlayacak ve bunların koordinatları da verecek. Yoksa bunlar bu işe çok alışıktır. Silahları bırakırlar, sonra gelip geri alırlar. Bu oyuna asla gelmeyiz. Olmadı, bu ülkeyi terk etmek zorunda kalacaklar.

Diyarbakırlı iş adamlarımızın ilanları gerçekten değerlidir. Ben de memnuniyetle okudum. Bölge halkının açık tavır alması halinde örgütün eylem yapacak imkanı kaybedeceğine inanıyorum. Temmuz ayından bu yana yaşananlardan sonra, onun uzantısı olarak çalışan yapıların gerçek yüzünü görmüştür Diyarbakır halkı. İnsanların yaşadıkları evleri, buzdolabından yatağına, ayakkabısından Kur'an-ı Kerim'e kadar tuzaklayan, bombalayanlarla benim inançlı Kürt kardeşlerimizin işi olamaz. Evleri bombalayarak, ıolları keserek, TIR'ları yakan yıkan, böyle bir örgütü bırakın Kürt kardeşlerimizi, insanlıkla yan yana düşünmek mümkün değildir. Terör örgütünün hesaplaşması devletle değil, bölge halkının inancıyla, kitabıyla, tarihiyle, kültürüyledir. Örgüte destek verenler silahlı mücadelesinden çok bölge halkının köklerinden, değerlerinden kopartmasını önemli görüyorlar. Örgütün silahlı çatışmalarında ölenlerin sayısı, devletin operasyonlarında ölenlerinden çok daha fazladır. Örgütün faili belli cinayetlerine tavır koymadıkça samimi olamazlar. Hakikatlerle yüzleşmekten çekinmedik, çekinmeyiz. Biz geçmişte darbecilere verdiğimiz mücadelede ne kadar samimiysek, terör örgütü ve onun kuruluşlarına karşı verdiğimiz mücadelede de o kadar samimiyiz.

"İşte bu operasyonlar onun için yapılıyor. Benim Diyarbakırlı kardeşim, Şırnaklı kardeşim huzur bulana kadar. Vanlı kardeşim huzur bulana kadar bunlar devam edecek. Sıkılı yumrukla müsafa olmaz.

Kardeşlerim, nerede olursa olsun elinde silahla ortaya çıkan herkes karşısında güvenlik güçlerimizi bulur. Biz meselelerimizi en başından beri demokrasi, insan hakları, çoğulculuk, refah gibi ilkeler çerçevesinde çözmenin hgayreti içerisinde olduk. Bölge halkının yaşadığı sıkınları çok iyi bilen birisi olarak, geri kalmışlığı çözmek için en büyük çabayı gösterdik. Ah kardeşlerim, 280 katrilyonluk yatırım yaptık doğu ve güneydoğu anadolu bölgesine. Niye? söz vermiştik. "Batıda olan her şey Doğu'da da olacak" demiştik. Yollarımız, havalimanlarımız, üniversite mi vardı bu bölgelerde? Üniversiteleri biz açtık. Şimdi artık, Güneydoğulu, Doğulu kardeşim Batı'daki, Anadolu'daki üniversitelerde değil kendi şehirlerinde okuyabiliyorlar. Bununla birlikte hak ve özgürlüklerin genişletilmesi konusunda yola nasıl çıktık, demokratik açılım dedik, milli ve kardeşlik projesi dedik, son olarak çözüm süreci dedik.İşte eş başkanlardan bir tanesi Diyarbakır'da benim Kürt kardeşimi sokağa döktü, 53 kişi öldü mü? Yasin Börü kardeşimiz burada öldü mü? Yasin kardeşim 15 yaşındaydı. Üzerinden de geçtiler mi? Bunlarda vicdan diye bir şey yok, bunlar insanlıktan nasibini almamış! Bunlardan o intikam alınacaktır, hiç endişeniz olmasın.

Suriye'deki birtakım gelişmelerden cesaret alan bu örgüt, aynı oyunu burada sergilemeye kalktı. PKK, YPG, DAİŞ bunların hiçbirinin farkı yok, hepsi de terör örgütü. ABD'nin PYD'ye YPG'ye vermiş olduğu desteği kınıyorum! Bize verilen söz bu değil. Ben siyasetin dürüst yapılacağına inanan birisiyim. Bize dost olanlar, bizimle NATO'da beraber olanlar kalkıp da kendi askerini YPG'nin işaretleriyle Suriye'ye gönderemezler. Hala biz YPG'ye destek vermeye devam edeceğiz, o PKK değildir diyenlere söylüyorum, gel de bizden ders al. Bizzat terör örgütüyle ilgili tüm belgeleri veriyoruz, söylüyoruz ama attıkları adımlar yanlış. Güvenlik güçlerimiz tarihe geçecek bir mücadele vererek örgütü ve arkasındaki güçleri bir kez daha hüsrana uğrattılar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Güvenlik güçlerimiz Nusaybin ve Şırnak hariç operasyonlarını tamamlamıştır. Örgüt üyeleri teslim oluyorlar. Ben şuanda terör örgütünün içerisinde olanlara sesleniyorum. Annenizin, babanızın sesine kulak verin. Terör örgütünün kucağından sıyrılın."

Şunu da söylüyorum. Kardeşlerim, şuanda operasyonların yapıldığı yerlerin tamamında, çarpık kentleşmenin olduğu yerleri yıkıp yeniden yaparak yaraları saracağız. Kimse açıkta kalmayacak, herkes bu yeni yapılan yerlerde evini, mekanını bulacak. Bu devlet adildir, endişeniz olmasın. Van depreminde yıkılan evleri yepyeni şehirler kurarak nasıl yaptıysak şimdi de aynısını Bingöl'de de, Simav'da da, Allah'ın izniyle operasyon bölgelerinin tamamında yapacağız. Örgüt kan dökmenin peşinde, devletimiz ise yaşatmanın yollarını arıyor. Önümüzdeki dönemde bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın devletinin yanında yer alarak 2023 Türkiye'sinin bir parçası olma iradesinin bir parçası olacağını düşünüyorum. El ele vereceğiz, buna hazır mıyız? Öyleyse bizim Rabiamız var. Bir, çok coşkulu söyleyelim. Bir, tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Romanıyla, Arnavutuyla 79 milyon tek millet.

İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrağımızın dışında bir bayrak asla kabul etmiyoruz. Tek vatan, 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğurulmuştur. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar uğrunda ölenler olduğu için vatan...

Dört tek devlet. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti dışında bir devlet asla. Çıkmış bir paralel devlet yapılanması. Onunla ilgili biliyorsunuz son MGK'da bir karar aldık. Legal görünüm altında illegal faaliyet gösteren ve Fethullahçı Terör Örgütü olarak anılan dedik ve bu tavsiyeyi hükümetimize gönderdik. Hükümetimiz de kararı onayladıktan sonra terör örgütleri gibi yargılanacaklar. PKK neyse paralel devlet yapılanması odur. Onun için tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet diyoruz. Sizi ben bu birlik beraberlik içinde alkışlıyorum.

Her zaman bizim bir dörtlüğümüz vardı biliyorsunuz değil mi, sesler yerinde mi? Elleri göreyim.

Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor... Bana her şey Diyarbakır'ı hatırlatıyor.

Kalın sağlıcakla...