ABD Dışişleri Bakanlığı: YPG ile çalışmaya devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ancak YPG'nin PKK’dan farklı bir oluşum olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

PKK ve Suriye uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG arasındaki ilişki hakkında değerlendirmelerde bulunan Toner, "Bazı bağların olduğunu göz ardı edemeyiz, kategorik olarak hiçbir bağ yok diyemeyiz fakat YPG, PKK’dan farklı bir oluşumdur" ifadesini kullandı.

'YPG'nin IŞİD'e karşı etkili güç olduğunu düşünüyoruz'

Toplantıda ayrıca, Toner’e, ABD askerlerinin terör örgütü YPG’nin armasını takmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun söylediği, "O zaman onlara tavsiyemiz Suriye’nin diğer bölgelerine gittikleri zaman IŞİD’in, El-Nusra’nın, El-Kaide’nin armasını taksınlar" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Bunun üzerine Toner, ABD’nin YPG’yi terör örgütü PKK ile eşit tutmadığını belirterek, “YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı etkili bir güç olduğunu düşünüyoruz ve operasyonel destek ve tavsiye şeklinde destek vermeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Toner şöyle devam etti: “Türkiye YPG hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde söyledi. Biz de aynı şekilde söyledik, Türkiye’nin kaygılarını anlamakla birlikte, üstün başarı göstererek Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDF) bir parçası olarak YPG ile çalışmaya devam edeceğiz.”

