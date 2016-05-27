ABD'den 'YPG armalı üniforma' açıklaması: Geçmişte de ortaklarımızın simgesini taşıdık

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Suriye’de bulunan Amerikan askerlerini YPG simgesi taşıyan üniformalarla gösteren fotoğraflarla ilgili yorumda bulunmayı reddederek, askerlerinin geçmişte de ortaklarının simgelerini taşıdığını söyledi.



Peter Cook, Bakanlık'taki basın brifinginde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin, Rakka’nın IŞİD'den geri alınması için başlattığı taarruzda ABD askerlerinin YPG simgeleriyle yer aldığını kanıtlayan görüntülerin hatırlatılması üzerine Cook, bu görsellere ilişkin herhangi bir yorumda bulunmayacağını kaydetti.

"Askerlerimiz ön safta yer almıyor"

gazetevatan.com.tr'nin haberine göre, Cook, operasyonların güvenliği açısından askerlerinin bulunduğu noktaları açıklamayacaklarını belirterek, şunları ifade etti: "Askerlerin IŞİD'e karşı savaşan güçlere danışmanlık ve yardım görevi bulunuyor. Askerler desteklerini, becerilerini ve kabiliyetlerini bu güçlerin etkinliğini geliştirmek için sunuyorlar. Askerlerimiz ön safta yer almıyor, bu savaşa öncülük etmiyor.”



Cook, ısrarlı sorular üzerine, "Özel operasyon kuvvetleri geçmişte de bazı ortaklarının simgeleri ve kimliklerini belirten işaretleri üzerlerinde taşımıştı" dedi.

"Üç köy IŞİD'in elinden kurtarıldı"

Cook, Rakka’daki operasyona ilişkin ise kentin kuzeyinde bir hareketliliğin görüldüğünü söyledi. Üç köyün IŞİD'in elinden kurtarıldığını bildiklerini anlatan Cook, Rakka’nın kontrolünün sağlanmasına yönelik kararlılığı gördüklerini vurguladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner da, Amerikan askerlerinin kollarında PYD/YPG simgeleri taşıyan üniforma giyerken gösteren fotoğraflar hakkında Savunma Bakanlığının yorum yapabileceğini söyledi.



Toner, "Sadece şunu söyleyebilirim. Özel operasyon kuvvetlerinin Suriye Demokratik Güçleri ile koordinasyon halinde savaş alanındaki danışmanlık ve yardım rolü çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde bulunacağını birkaç hafta önce belirtmiştik." diye konuştu.



"Yüzde 60 Kürt, yüzde 40 Arap"





Rakka operasyonu ve Suriye Demokratik Güçleri'nin çoğunluğunun Kürtlerden, Rakka'nın ise Sünni Araplardan oluşması nedeniyle ortaya çıkan hassasiyet ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner'a da soruldu. Suriye Demokratik Güçleri'ni çeşitlendirmek istediklerini söyleyen Toner, Şedadi'yi DAEŞ'ten alan bu gücün yüzde 60'ının Kürtler, yüzde 40'ının ise Araplardan oluştuğunu aktardı.

YPG'ye silah yardımı sorusu





PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin ABD'den silah yardımı aldıklarına dair açıklamaları hatırlatılan Toner, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yardım ve danışmanlık rolü üstlendiğini yineledi. Toner, "Yardım etmek, özellikle silah sağlama anlamına gelmez." dedi.