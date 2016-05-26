“Rakka operasyonuna katılan ABD askerleri, YPG armalı üniforma giyiyor” iddiası

Rakka operasyonuna katılan ABD Özel Kuvvet askerlerine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Uluslararası koalisyonun desteğini alan YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’yı geri almak için operasyona başlamıştı.

Ancak Aron Lund isimli bir sosyal medya kullanıcısının Twitter hesabından paylaştığı bir dizi fotoğraf operasyonun önüne geçti. Fotoğrafta ABD Özel Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin YPG armalı üniformalar giydiği görülüyor. Fotoğraflar daha sonra AFP'den de paylaşıldı.

“Rakka, Kürt bölgesine katılacak”

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, PYD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki temsilcilerinden Garib Hassou, “Rakka’ya yönelik saldırı başladı ve kentin kurtarıldıktan sonra kuzey Suriye’de kurduğumuz demokratik federal sistemin bir parçası olması mantıklı olacak” dedi. Hassou, Suriye ordusunun Rakka’da teröristlere karşı bir şey yapamadığını ve Rakka’nın Kürt bölgesine katılmasına itiraz edemeyeceğini söyledi.

Demokratik Suriye Güçleri sözcülerinden Telal Selo da Rakka’nın Kürt bölgesine dahil edilmesi konusunda ABD ile herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirtti. Selo, “Herhangi bir söz verilmedi. Bu konuda ABD’den herhangi bir söz istemedik. Suriyeliler kentin federal rejimin bir parçası olması konusunda kendi kararlarını verecek. Rakka, Deyr ez-Zor ve diğer yerlerin kurtarılması için düzenlenecek operasyonlara katılmaya hazırız” diye konuştu.