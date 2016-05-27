ABD'den 'YPG armalı üniforma' açıklaması: Yetkileri dahilinde değil, uygunsuz

Rakka operasyonuna katılan ABD Özel Kuvvet askerlerine ait fotoğrafta YPG armasının gözükmesine ilişkin, IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Steve Warren, askerlerin YPG armalı üniforma giymelerinin uygunsuz olduğunu dile getirdi.



IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan Steve Warren, Suriye’deki ABD askerlerinin YPG simgesi taşıyan üniformalar giymesi hakkında, “YPG armalarını taşımaları yetkileri dahilinde değil ve uygunsuz. Düzeltmek için gerekli adım atıldı. Bölgedeki askeri ortaklarımız ve müttefiklerimizle bunun için iletişime geçtik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, müttefik bir ülkenin YPG arması kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu çifte standarttır, iki yüzlülüktür" ifadelerini kullanmıştı.