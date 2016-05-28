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İlker Başbuğ: Suriye politikaları YPG ve PYD’yi ABD’nin müttefiki haline getirdi

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye'nin dış politikasının çaresizlik içinde olduğunu dile getirdi

28 Mayıs 2016 22:34

Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye'nin Suriye politikasındaki yanlışlarının, YPG ve PYD'yi ABD'nin müttefiki haline getirdiğini söyledi.

Eskişehir’de ‘Unutulan Ada Kıbrıs’ adlı kitabını için düzenlenen imza gününe katılan Başbuğ basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.

DHA'nın haberine göre, İlker Başbuğ, Türkiye'nin en büyük sorununun terör olduğunu belirterek, "Türkiye’nin diğer temel sorunu dış politika. Bütün bunlara karşılık bugün baktığımız zaman Türkiye’nin gündeminde yeni anayasa çalışmaları ve başkanlık tartışmalarının gündemin en başında yer almasını üzücü ve düşündürücü buluyorum” dedi.

 

"Suriye politikasında yanlış yapıldı"

 

Türkiye’nin Suriye politikasında yanlışlıklar yapıldığını savunan Emekli Orgeneral İlker Başbuğ bu yanlışlığın sonucunda, YPG’nin ABD’nin müttefiki konumuna geldiğini söyledi.

Emekli Orgeneral Başbuğ şunları söyledi: “Suriye’deki, Irak’taki gelişmeler, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler karşısında Türk dış politikasının çözümler üretmesi lazım. Ancak bugün dış politik çalışmalarda bir sessizlik var. Adeta bir çaresizlik içinde gibi gözüküyor.

Devletlerin sadece şikayet ederek, protesto yaparak ve nota vererek dış sorunların üzerinden gelmesi de fevkalade zordur. Bunun için defalarca söyledik kişisel olarak, Türkiye süratle Suriye, Irak ve Rusya ile olan ilişkilerini normale çevirme zorunluluğu var.

Gazete manşetlerinde Suriye Rakka bölgesine yapılan operasyon yer alıyor. Burada PKK’nın Suriye kolu olan YPG, PYD’den. YPG Suriye demokratik güçleri içerisinde şuanda yer almış durumda. Rakka operasyonunda Suriye demokratik güçleri deniyor ama ana iskeletini YPG ve PYD’nin oluşturduğu bir gerçek.

Şimdi YPG Fırat’ın batısına geçti mi, geçmedi mi? Yarın Rakka IŞİD’den alınır ise burası kime ait olacak? Kime verilecek? Maalesef özellikle Suriye konusunda yapılan yanlışlıkla bugün YPG’yi, PYD’yi ABD’nin müttefiki haline getirdi. Aynen bunu Irak’ta da yaptık. Irak’ta yaptığımız yanlış politikalar neticesinde Peşmerge nasıl orada ABD’nin müttefiki olmuşsa, bugünde YPG ABD’nin adeta müttefiki olmuş durumda.”

 

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