3. havalimanı | HDP: Hükümet, işçilerin "eti benim" diyerek kemiğini Cengiz Holding gibi firmaların önüne attı

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Kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları için cuma (14 Eylül 2018) günü eylem başlatan ve ardından yüzlercesi gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinden 24'ü tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HDP Basın Bürosu, Metris Cezaevi'nin önünde işçi aileleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Hükümet, işçilerin 'eti benim' diyerek kemiğini Cengiz Holding gibi firmaların önüne attı" dendi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Şeker, eski HDP Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, eylemlerin ilk gününde havalimanı inşaatına giderek işçilerne destek veren vekiller arasındaydı.

İstanbul’da yeni havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarını protesto ettikleri için yaklaşık 550 işçi gözaltına alındı, ardından bir bölümü jandarma ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, 43 işçiden 15’inin adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması, 28 işçinin de tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Bugün (19 Eylül 2018) sabah 7.15’de ilk kararını açıklayan mahkeme, savcının adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ettiği 15 işçi için aynı yönde karar verdi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden 24’ü tutuklandı, 19'u adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

İşçilere, “2911’e muhalefet”, “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malına zarar vermek”, “Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltildi.

"Cuma günü gözaltına alınanlar işten çıkarılmaya başlandı" iddiası

İnşaat İş Sendikası, 3. havalimanı şantiyesinden bir işçiden edindikleri bilgiye göre cuma günü gözaltına alınan işçilerin işten çıkarılmaya başlandığını duyurdu.Gelecek hafta "işçi kıyımı" beklendğini aktaran sendikanın paylaşımı şöyle:

"3. Havalimanı şantiyesinde çalışan bir işçi arkadaşın aktardığına göre; Cuma günü gözaltına alınan işçiler işten çıkarılmaya başlamış. İşçi, önümüzdeki hafta yoğun bir işçi kıyımı beklediklerini, patronların şu an ortalık durulsun diye beklediklerini iletti."

"Bu işçileri susturma operasyonudur"

HDP İzmir Milletvekili adayı Serpil Kemalbay, "Burada devlet ve şirketler işveren konumundadır, bu operasyon aynı zamanda işçileri susturma operasyonudur. Bizler işçilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

"Havalimanı şantiyesi bizlere kapatılıyor, topluma kapatılıyor, çünkü orada suç işleniyor" diyen HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş da, "İşçilerin talepleri için suçlanması söz konusu olamaz. O şantiyeden sorumlu olan devlet ve tüm patronlar soruşturulmalı, yargılanmalı" sözlerini sarf etti.

"3. havalimanında taşeronun taşeronu bir köle sistemi var; tutuklamalar Türkiye için bir utanç"

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, 3. havalimanında yaşanan protestolara ve çarşamba sabah saatlerinde gözaltındaki işçilerden 24'ünün tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Havalimanı inşaatında 500'e yakın taşeron firmanın olduğunu ifade eden Şeker, "Problem taşeronun taşeronu olan köle sisteminin işçiye fatura yüklemesi sorundur" dedi. Şeker, 24 işçinin tutuklanmasını ise, "Türkiye için bir utanç" olarak nitelendirdi.

TIKLAYIN - CHP'li Şeker: 3. havalimanında taşeronun taşeronu bir köle sistemi var; tutuklamalar bizim için bir utanç

"Tahta kurusundan suç örgütü üreten bir hükümet var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 24 işçinin tutukalanmasıyla ilgili şunları söyledi, "Şimdi yeni bir örgütümüz oldu. Memlekete millete hayırlı olsun, 'Tahta Kurusu' örgütü. 'Tahta Kurusu' diye bir örgüt icat ettiler. 28 işçi tutuklandı. Tahta kurusundan bir suç örgütü üreten bir hükümetimizde var artık. Onların deyimiyle 'hayırlara vesile olsun' diyoruz. Girme talebinde bulunduk, sokmadılar. Neyin gizlendiğini, saklandığını biz merak ediyoruz. Bizi sokmuyorsan, tarafsız heyetler gönder, Çalışma Bakanlığı bir heyet göndersin, incelesin."

Neler yaşandı?

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle eylem başlattı. Yağmur altında uzun süre servis beklediklerini, şantiyedeki yemek ve barınma imkânlarının çok kötü olduğunu vurgulayan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi. Eylem üzerine şantiyeye giren jandarma işçilere gazla müdahale etti. Cuma günü başlayan eylemlerde polis, cumartesi sabaha karşı yatakhanelere yaptığı baskında yüzlerce işçiyi gözaltına aldı.

3. havalimanında işçilerin direnişinin ikinci gününde inşaat alanında bir iş kazası daha meydana geldi. İnşaat-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre sepet vinci içindeki iki çalışanla beraber 30 metreden devrildi. İşçilerden biri yaralanırken, diğerinin kafasından darbe alarak kanlar içinde kaldığı aktarıldı.

Milletvekillerinin havalimanına girişine ve gazetecilerin bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, işçilere destek amacıyla Kadıköy ve Ankara'da düzenlenen destek eylemlerine izin verilmedi. Eylemlere polis müdahalede bulundu. En az 27 kişi gözaltına alındı.

TIKLAYIN - Kadıköy'deki 3. havalimanı işçilerine destek eylemine polis müdahalesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul’a yapılacak yeni havalimanı şantiyesinde çok sayıda işçinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan iş bırakma eylemine neden olan işçilerin temel taleplerinin karşılanması, yaşandığı ifade edilen iş cinayetlerinde gerçek rakamların ve sorumluların açığa çıkarılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sundu.

TIKLAYIN - CHP'den 3. havalimanı için araştırma önergesi

DİSK/ Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası, gözaltına alınan yüzlerce işçiden 160'ının serbest bırakıldığı duyurdu. Mesajda, "3. Havalimanında gözaltına alınan 537 işçi arkadaşımızdan Arnavutköy İlçe Jandarmada tutulan 160 işçi az önce serbest bırakıldı. Tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın" dendi.

TIKLAYIN - 3. havalimanında gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, işverenin işçilerin taleplerini 'incelemeye aldığını' savunarak, "Konunun başka türlü istismar edilme ihtimaline karşı da kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak orada bulunan insanların öncelikle kimlik kontrollerini ve oradaki durumlarını inceleme, araştırma faaliyeti konusunda birtakım kolluk görevlerini ifa ettiler" dedi.

Vali Vasip Şahin, pazar günü (16 Eylül 2018) yaptığı açıklamada 401 işçinin gözaltına alındığını, 275'inin de serbest bırakıldığını duyurdu.

TIKLAYIN - İstanbul Valisi'nden 3. havalimanı açıklaması: Konunun istismar edilmesi ihtimaline karşı...

3. havalimanı şantiyesine giderek işçilerle görüşmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, jandarma tarafından engellendi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li Ağbaba, "Devletin bütün sırlarının olduğu kozmik odaya girilmesine izin verenler, seçilmiş milletvekillerini 3. havalimanının şantiyesine sokmuyor. İstanbul İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte işçilerin bulunduğu alana girişimiz hukuksuz bir şekilde engelleniyor.#CHPişçilerle" açıklamasında bulundu.

Milletvekilleriyle işçiler arasına panzer koyulduğunu aktaran Ağbaba, "Jandarma 'işçiler gayet iyi şartlarda çalışıyor!' diyor. 'O zaman girip içeride biz görelim' dediğimizde 'Valilik izin vermiyor' diyorlar. Neyi saklıyorsunuz? Kimden saklıyorsunuz?" diye sordu.

TIKLAYIN - CHP'liler 3. havalimanı inşaatına alınmadı: Neyi saklıyorsunuz?

15 Eylül gece yarısı baskınıyla gözaltına alınan 126 havalimanı inşaatı işçisi, savcılık sorguları için ikişerli gruplar halinde Gaziosmanpaşa (GOP) Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, gözaltındaki 29 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 15 işçinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Gözaltındaki işçilere, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malına zarar vermek”, “Halki kin nefret düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltildi.

TIKLAYIN - 3. havalimanı | Savcılık, gözaltına alınan işçilerden 29'u hakkında tutuklama talebinde bulundu

Çarşamba sabaha karşı alınan kararla mahkeme 24 işçinin tutuklanmasına karar verdi, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TIKLAYIN - Çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen 24 havalimanı işçisi tutuklandı!

HDP'nin basın bürosu tarafından bugün (19 Eylül 2018) Metris Cezaevi önünde işçilerin aileleriyle birlikte basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Duyuru şöyle:

"Değerli Basın Emekçileri,

Milletvekillerimiz Erkan Baş, Meral Danış Beştaş, Dilşat Cambaz, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Garo Paylan, Rıdvan Turan ve Zeynel Özen bugün (19 Eylül Çarşamba) saat 13.00'te havalimanı işçilerinin tutuklanmasına ilişkin, Metris Cezaevi önünde açıklama yapacaktır. Açıklamaya havalimanı işçilerinin aileleri de katılacaktır.



İyi çalışmaları dileriz

Halkların Demokratik Partisi

Basın Bürosu"

HDP'li Baş'ın basın açıklamasındaki değerlendirmeleri şöyle:

"İşçilerin haklarını talep ettikleri için suçlanması sözkonusu olmadığı gibi esas olarak üst işveren olan devlet ve bütün patronlar şantiyedeki hak ihlallerinden sorumlu olarak yargılanmalıdır.

Bu sürecin her aşamasında hukuksuzluk egemen olmuştur. Gözaltına alınan insanların avukatlarla görüşmesi engellenmiştir. (...) Dün 20 saat süren bir sözümona mahkeme sonucunda 24 arkadaşımız tutuklanmıştır."

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, şunları kaydetti:

"3. Havalimanı'ndaki gelişmeler bu memleketteki adaletsizliğin boyutlarını gösterirken aynı zamanda bu coğrafyada çalışan işçilerin ne kadar insani olmayan koşullarda çalıştırıldıklarını ortaya sermiştir."