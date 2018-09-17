CHP'liler 3. havalimanı inşaatına alınmadı: Neyi saklıyorsunuz?

İstanbul'daki 3. havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin eyleminin ardından bölgeyi ziyaret etmek isteyen CHP'lilere izin verilmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı vekiller 3. havalimanı inşaatı şantiyesini ziyaret etmek istedi. CHP'lilerin bulunduğu heyet jandarma engeli ile karşılaştı. Heyet, jandarmanın özel güvenlik önlemi aldığı bölgeye alınmadı.

"Kozmik odaya girilmesine izin verenler..."

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li Ağbaba, "Devletin bütün sırlarının olduğu kozmik odaya girilmesine izin verenler, seçilmiş milletvekillerini 3. havalimanının şantiyesine sokmuyor. İstanbul İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte işçilerin bulunduğu alana girişimiz hukuksuz bir şekilde engelleniyor.#CHPişçilerle" mesajını paylaştı.

"Kimden saklıyorsunuz?"

Ağbaba, "Milletvekilleriyle işçiler arasına panzerleri koymuşlar. Jandarma 'işçiler gayet iyi şartlarda çalışıyor!' diyor. 'O zaman girip içeride biz görelim' dediğimizde 'Valilik izin vermiyor' diyorlar. Neyi saklıyorsunuz? Kimden saklıyorsunuz?" diye sordu.