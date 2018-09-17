Protestoların yaşandığı Üçüncü Havalimanı'nda 'Teknofest' düzenlenecek

Günlerdir inşaatında çalışan işçilerin olumsuz çalışma koşullarını protesto ettiği 3. Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın başında bulunduğu kurum tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde Teknofest adlı bir festival düzenleniyor.

Olumsuz çalışma koşullarını protesto eden 3. Havalimanı işçilerinin iş bırakmasının ardından gözaltına alınan yüzlerce işçi hâlâ karakollarda tutuluyor. “Köle değiliz” diyen işçiler jandarma baskınına uğrayıp, gözaltında şiddete maruz kalırken, 29 Ekim’de ilk etabının açılması beklenen havalimanında 20-23 Eylül tarihlerinde Teknofest adlı bir festival düzenlenecek. Festivalin başındaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın eşi Selçuk Bayraktar bulunuyor.

Kimler konser verecek?

Öte yandan düzenlenecek festivalde bazı ünlüler de konser verecek. O isimler şöyle:

*Edis,

*Soner Sarıkabadayı,

*Manuş Baba,

*İmera.

İBB'den festival çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masası vatandaşlara bir SMS mesajı göndererek “havacılık şovları”nın da yapılacağı festivale ücretsiz servis kaldırılacağını duyurdu.

İnşaatta çalışan işçiler protesto çalışma koşullarını protesto ederken, alanda yapılacak festivale yapılan çağrı tepkilere neden oldu. İBB’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Teknoloji üreten Türkiye’nin festivali TEKNOFEST, 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanında düzenleniyor. Havacılık şovları, teknoloji yarışmaları, drone yarışları, eğitim atölyeleri ve çok daha fazlası… Servisler ilçe merkezlerinden kaldırılacaktır. Ulaşım ve katılım ücretsizdir."

Festivalin organizatörü T3 Vakfı

Büyükşehir Belediyesi’yle TEKNOFEST’in organizatörü olan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın Yönetim Kurul üyelerinden bazıları;

- Selçuk Bayraktar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2. damadı Selçuk Bayraktar.

-Lütfü Haluk Bayraktar: Erdoğan’ın damat olan Selçuk Bayraktar'ın kardeşi.

-AKP İstanbul İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Cemaleddin Aykan; İstanbul’da Güngören Belediyesi ve Fatih Belediyesi başta olmak üzere AKP’li belediyelerinden aman ve Mekân Yapı İnşaat Emlak Ltd. Şti. üzerinden Milyon TL’lik ihale almasıyla kamuoyunda ismi geçiyor.

-Mehmet Fatih Kacı: AKP İstanbul eski milletvekili Ünal Kacır’ın oğlu ve şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarından olan Mehmet Fatih Kacır.

-Mücahit Haktanır: Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Teşkilat Kordinatörlüğü yapmış Mücahit Haktanır birçok kez de Hüda-Par’a yakınlığıyla bilinen ve Türkiye genelinde MEB ile kamu okullarında harem-selamlık olarak, “siyer” sınavları düzenlenen İlim Kültür ve Rahmet Derneği'nin (İKRA DERNEĞİ) çalışmalarında yer almış.