Yılman'dan 3. havalimanı yorumu: Akranlarım evcilik oynarken ben babamla grevlerde boy gösterirdim

İstanbul'da Atatürk Havalimanı yerine yapılan 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler asgari koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle eylem başlattı. Eylem üzerine güvenlik güçleri, şantiye alanına gitti ve işçilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Yüzlerce işçinin gözaltına alındığı eyleme HaberTürk yazarı Sevilay Yılman da destek oldu. Yılman, "Akranlarım evde bebekleriyle evcilik, sokaklarda saklambaç oynarken ben babamla beraber grevlerde boy gösterirdim" diyerek, "Keşke bu iş eyleme dökülmeden önce çözüme kavuşturulsaydı" ifadesini kullandı.

Yılman'ınb "Keşke mesele eyleme dönüşmeden çözülmüş olsaydı!" başlığıyla (17 Eylül 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Ben bir işçi çocuğuyum… Rahmetli babam Malatya Sümerbank çalışanıydı. Çok da etkili bir sendikacıydı. Dolayısıyla çocukluğum işçi-işveren arasındaki ilişkiler, işçilerin hakları, sendikal faaliyetlerinin neler olduğunu duyarak, izleyerek geçti.

Yani hangi alana meyledeceği küçüklüğünden belli olan çocuklardanım ben de.



Akranlarım evde bebekleriyle evcilik, sokaklarda saklambaç oynarken ben babamla beraber grevlerde boy gösterirdim.

Tabii o yıllar çok debdebeli yıllardı… Yoksulluğun, sefaletin kol gezdiği o yılların yükünü de en fazla taşıyan işçi kesimiydi.

Bulamadım dün. Bulsaydım, daha 5 yaşındayken bendeniz… Üzerinde “Grev Gözcüsü” yazan bir formayla babam ve arkadaşlarının fabrika önündeki nöbetlerine eşlik ettiğim o anların fotoğraflarını sizlerle paylaşacaktım.

Şunu söylemek istiyorum...

O günler hala hafızamda olduğu gibi yerini korur.

Unutmadım hiç, unutmam da mümkün değil.

Zira evine ekmek götürmek için çalıştığı fabrikanın kapısının önünde, eylem yaptığından dolayı müdürlerin talimatı ile polisler tarafından horlanan, tartaklanan ve zaman zaman da şiddete maruz bırakılan babam ve arkadaşlarının yaşadıklarına şahitliğim beni çok sarsmıştı.

Dolayısıyla farklı bakıyorum ben 3. Havalimanı’nda işçilerinin kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek başlattıkları eylemlere.

Bazıları için “sudan” gibi görünebilir o işçilerin itiraz ettikleri konular ama durum benim için öyle değil.

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