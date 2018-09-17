İstanbul Valisi'nden 3. havalimanı açıklaması: Konunun istismar edilmesi ihtimaline karşı...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kötü çalışma koşulları nedeniyle cuma günü eylem gerçekleştiren ve ardından yüzlercesi gözaltına alınan 3. havalimanı işçileriyle ilgili açıklama yaptı. İşverenin işçilerin taleplerini 'incelemeye aldığını' savunan Şahin, "Konunun başka türlü istismar edilme ihtimaline karşı da kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak orada bulunan insanların öncelikle kimlik kontrollerini ve oradaki durumlarını inceleme, araştırma faaliyeti konusunda birtakım kolluk görevlerini ifa ettiler" dedi.

Toplam gözaltı sayısını 401 kişi olarak açıklayan Vali Şahin, 275 kişinin bu sabah itibariyle salıverildiğini söyledi. Şahin, gözaltına alınan işçilerle ilgili olarak, 'çalışma kimliği olmayan ya da orada provokasyonvari eylemler yapmaya çalışan kişiler' nitelendirmesinde bulundu. Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Cuma günü sabah saatlerinde çalışanlarımızın servis hizmetinin gecikmesine bağlı olarak birtakım talepleri oldu. Buna bağlı olarak oradaki taleplerin ve hareketliliğin koordinesi noktasında iki kaymakamımız ve jandarma il komutanımız 3. havalimanının inşaat sahasına gittiler. Hem çalışanlarla gerekli görüşmeleri yaptılar hem de onların işverenle buluşmasını temin ettiler ve işverene oradaki sıkıntı ve çalışanların taleplerini ilettiler. Bunun üzerine işveren tarafı da bu konuyu incelemeye aldı.

"İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok"

"Konunun başka türlü istismar edilme ihtimaline karşı da kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak orada bulunan insanların öncelikle kimlik kontrollerini ve oradaki durumlarını inceleme, araştırma faaliyeti konusunda bir takım kolluk görevlerini ifa ettiler. Bu arada çalışma kimliği olmayan ya da orada provokasyonvari eylemler yapmaya çalışan kişilerin de olduğu toplam 401 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 275’i bugün sabah itibariyle salıverildi. Diğerleriyle ilgili işlemler devam ediyor. Onların arasında suça karışanların dışındakiler mutlaka başsavcılarımızın titiz incelemeleriyle salıverilecektir. İşveren tarafı hızla belirtilen sorunların giderilmesi noktasında çalışmaya başladılar. O sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması noktasında bizim de aracılığımızla bir an önce düzeltme çabalarına başladılar."

"Bu çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız da başından beri hem takip etti hem de süreç içerisinde talimatlandırdılar. İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok. Dün sabah itibariyle işçilerimiz işbaşı yaptılar."