3. havalimanında gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'

İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin, koşulları protesto etmek adına iş bırakma eylemi düzenlemesi sonrası gözaltına alınan yüzlerce işçiden 160'ının serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklama, DİSK/ Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'nın Twitter hesabından yapıldı. Mesajda, "3. Havalimanında gözaltına alınan 537 işçi arkadaşımızdan Arnavutköy İlçe Jandarmada tutulan 160 işçi az önce serbest bırakıldı. Tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın" dendi.