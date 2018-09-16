T24 LogoT24 Logo
Gündem

3. havalimanında gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'

İşçilerin serbest kaldığı haberini DİSK/Dev Yapı-iş duyurdu

16 Eylül 2018 14:39

İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin, koşulları protesto etmek adına iş bırakma eylemi düzenlemesi sonrası gözaltına alınan yüzlerce işçiden 160'ının serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklama, DİSK/ Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'nın Twitter hesabından yapıldı. Mesajda, "3. Havalimanında gözaltına alınan 537 işçi arkadaşımızdan Arnavutköy İlçe Jandarmada tutulan 160 işçi az önce serbest bırakıldı. Tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın" dendi.

 

ETİKETLER

İşçihavalimanıgözaltıserbestdisk
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-09-16T14:39:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/3-havalimaninda-gozaltina-alinan-iscilerden-160i-serbest-birakildi,701501","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/3-havalimaninda-gozaltina-alinan-iscilerden-160i-serbest-birakildi,701501"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24