3. havalimanı | Savcılık, gözaltına alınan işçilerden 29'u hakkında tutuklama talebinde bulundu

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Kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için 15 Eylül gece yarısı baskınıyla gözaltına alınan 126 havalimanı inşaatı işçisi, savcılık sorguları için ikişerli gruplar halinde Gaziosmanpaşa (GOP) Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, gözaltındaki 29 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 15 işçinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

İşçilere hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 14 Eylül’de eylem yapan 3. havalimanı işçileri, aynı gece 'odaları basılarak' gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işçilere, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malına zarar vermek”, “Halki kin nefret düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltildi.

İşçilerin aileleri ve HDP ile CHP mllletvekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, Dilşad Canbaz Kaya, Erkan Baş ve Sezgin Tanrıkulu adliye önünde gözaltına alınanan işçilerin getirilmesini bekledi.

Jandarma eşliğinde ikişerli gruplar halinde getirilen işçiler, “Direne direne kazanacağız”, “İnşaat işçisi köle değildir”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganlarıyla adliyeye girdiler. Jandarmalar slogan atan işçilerin ağızlarını kapatarak müdahale etti.

Şu ana kadar gözaltındaki 44 kişi savcılığa çıkarıldı

Gözaltı sayısının fazla olması sebebiyle sorguların birden çok savcı tarafından yapıldığı öğrenildi. Şu ana kadar gözaltındaki 44 kişi savcılığa çıkarıldı.

İnşaat-İş Sendikasının Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, aralarında sendika yöneticisi Deniz Gider'in de bulunduğu alttaki listede isimleri yer alan işçiler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, işçilere "tutuklama" talep edilmesine tepki gösterdi. Altıparmak, sosyal medya hesabından "Artık şu ceza muhakemesi kanununa "gözdağı" veya "burnundan getirme" tutuklaması tarzında bir eklenme yapılsa da savcılar ve hakimler de mızrağı çuvala sığdırma çabasından kurtulsa" değerlendirmesinde bulundu.

Jandarma şantiyede arama yapıyor

Jandarmanın öğleden sonra işçilerin 3. havalimanı şantiye alanındaki yatakhanelerine girdiği ve arama yaptığı bilgisi geldi. Savcılık sorgusunun hemen öncesinde yapılan arama “tutuklama için delil üretme çabası mı” sorusunu akıllara getirdi.

Adliye önünde çok sayıda sivil ve çevik kuvvet polisi ile jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Akrep ve toma da adliye önünde konuşlandırılmış durumda.

Öte yandan İnşaat-İş Sendikası, sosyal medya adresi Twitter'dan yaptığı açıklamada, işçilere destek olmak için Gazi Mahallesi'nde eylem yapan üç kişi hakkında da tutuklama talebi çıkarıldığı aktarıldı.

İnşaat İş Sendikası, havalimanı inşaat işçilerinin gözaltına alınırlarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. "Fotoğrafta gördüğünüz insanlar katil, tecavüzcü, hırsız, terörist değil!" diyen sendika, "İnsanca yaşamak isteyen inşaat işçilerinin haklarını savunan iki işçi sendikasının temsilcileri! Lanet olsun patronların tetikçiliğini yapan polislerinize!" diyerek tepki gösterdi.

İnşaat İş Sendikası, "Savcılığın 15 kişinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine, 29 kişinin ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdiği bilgisini aldık. Gözaltılar, baskılar, tutuklamalarla bizi yıldıramazsınız! İnşaat İşçisi Köle Değildir!" açıklamasında bulundu.