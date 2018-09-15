Kadıköy'deki 3. havalimanı işçilerine destek eylemine polis müdahalesi

T24

3. havalimanı inşaatında çalışan işçilerin kötü çalışma koşulları sebebiyle dün ( 14 Eylül 2018) başladıkları eyleme destek vermek amacıyla Kadıköy'de gerçekleştirilmesi planlanan eyleme polis müdahale etti. En az 27 kişi gözaltına alındı.

DİSK Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarının çağrısıyla, direnişteki 3. Havalimanı işçileriyle dayanışmak için Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda saat 19:00'da gerçekleşmesi planlanan basın açıklaması öncesinde çevreyi kordona alan polis, çevrede bekleyen vatandaşları da “Dağılın yoksa alacağız”, “Bekleme yapmayın” anonslarıyla uyarıda bulundu.

Kadıköy'de polis müdahalesiyle en az 27 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında İnşaat-İş temsilcisi Kadir Kurt ve AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın da olduğu bildirildi. Bülent Kılıç daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığı avukatlar tarafından teyit edilen isimler şöyle:

1- Oya Öznur

2- Nuri Cemal Çilingir

3- Kamber Saygılı

4- Elvan Polat

5- Mert Özyer

6- Harun Reşit Savğat

7- Zeynep Demir Ilgezdi

8- Murat Bostancı

9- Kadir Kurt

10- Sinan Ceviz

11- Burç Par

12- Murat Çakır

13- Seher Gülçin Polat

14- Sena Çenkoğlu

15- Tugce Karul

16- Bülent Kılıç

17- Erdal Güzel

18- Ertuğrul Bilir

19- Şengül Yüksel

20- Halil Aksu

21- Öncü Akgül

22- Ali Kemer

23- Taylan Öztaş

Ankara'da da polis müdahalesi

3. havalimanı işçileriyle dayanışmak için Ankara Sakarya Meydanı’nda yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti. Müdahale sonucu 5 kişi gözaltına alındı.