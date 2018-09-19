Çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen 24 havalimanı işçisi tutuklandı!

İstanbul'da yeni havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarını protesto ettikleri için gözaltına alınan işçilerden 24'ü tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi talebiyle iş bırakma eylem yapan işçilere savcılık tarafından “2911’e muhalefet”, “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malına zarar vermek”, “Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltildi. Sabaha karşı kararını açıklayan mahkeme gözaltındaki 43 işçiden 24’ünün tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul’da yeni havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarını protesto ettikleri için yaklaşık 550 işçi gözaltına alınmıştı. İşçilerden bir bölümü jandarma ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Evrensel’den Cansu Pişkin'in haberine göre, işçiler dün ikişerli gruplar halinde Gaziosmanpaşa (GOP) Adliyesi’ne getirildi. İşçilerin ifadesini almayan savcı, 43 işçiden 15’inin adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması istedi, 28 işçiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Sabah 7.15’ye ilk kararını açıklayan mahkeme, savcının adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ettiği 15 işçi için aynı yönde karar verdi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden ise 24’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

İşçilerin isimleri

Tutuklanan işçilerin isimleri şöyle:

Akif Altınışık, Anıl Deniz Gider, Bilal Topcu, Birkan Topcu, Cihan Sarıbulak, Deniz Aslan, Fatih Mukan, Ferhat Uyar, Hasan Çetin, İlker Kurt, Mehmet Celal Demir, Muhammet Yiğen, Murat Altuntaş, Musa Karakuş, Mustafa Atay, Özkan Özkanlı, Ramazan Gözel, Rıdvan Günül, Selami Sarıbuğa, Servet Gözel, Teyip Kırğın, Uğur Karadaş, Yunus Özgün, Yusuf Yılmaz.

Sorgu sırasında odalarda arama

İşçilerin aileleri ile HDP milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, Dilşad Canbaz Kaya ve Erkan Baş işçilere destek için adliye önüne geldi. Jandarma eşliğinde ikişerli gruplar halinde getirilen işçiler, “Direne direne kazanacağız”, “İnşaat işçisi köle değildir”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganlarıyla adliyeye girdiler. Jandarmalar ise işçileri engellemek için ağızlarını kapatmaya çalıştı.

Jandarmanın sorgular sırasında işçilerin 3. havalimanı şantiye alanındaki yatakhanelerine girdiği ve arama yaptığı bilgisi geldi. Gözaltı sayısının fazla olması gerekçesiyle işlemlerin birden çok savcı tarafından yapıldığı öğrenildi.

WhatsApp grubu da tutuklama gerekçesi

İşçilerin, “Kamu malına zarar verme”, “Polise mukavemet”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “İş ve çalışma hürriyetinin ihlali” iddialarıyla tutuklanmaları istendi. Savcı Ali Özgilik, tutuklama talebine gerekçe olarak “işçilerin jandarma baskını sırasında slogan atarak kolluk kuvvetinin müdahalesine engel olmaya çalıştıklarını” ve “Grup Direniş” isimli WhatsApp grubu oluşturmalarını gösterdi.

Savcı, adli kontrol talebine ise “kuvvetli suç şüphesi”, “kaçma şüphesi”, “delilleri yok etme şüphesi”, “tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı girişiminde bulunma şüphesi” iddialarını dayanak yaptı.

"İşkence yapıldı"

Mezopotamya Haber Ajansının (MA) haberine göre İSE avukatlarla görüşmelerinde işçiler, askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra İstanbul Grand Eirport (İGA) güvenlik biriminde askerler tarafından kaba dayağa maruz kaldıklarını anlattı. Bazı arkadaşlarının 3 ayrı kelepçe ile kelepçelendiğini aktaran işçiler, İGA’da bazı işçilerin çok işkenceye uğradığını, “Vatan haini misiniz?” şeklinde hakaretlere maruz kaldıklarını aktardı.