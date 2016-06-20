25 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter, 27 Mayıs’tan beri kayıp. Külter’in avukatı Emirhan Uysal, 'Avukatlar olarak bilgi edinemiyoruz' dedi.

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter, 27 Mayıs’tan beri kayıp. Görgü tanıklarının iddiasına göre gözaltında olan ve çeşitli polis hesaplarından Külter hakkında yapılan paylaşımlara göre Külter’in gözaltında olduğu sanılıyor.

Akıbeti 25 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor. İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

Emniyet ve askeriye Külter’in gözaltında olmadığını savunuyor. Evrensel'den Hasan Akbaş'a konuşan Külter’in avukatı İHD Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal, “90’lardaki faili meçhuller döneminin aynısını yaşıyoruz. Bize dahi bilgi verilmiyor. Kamuoyunun sessiz kalması anlaşılır değil. Avukatlar olarak bilgi edinemiyoruz. İzin verilmiyor. Hep soruyoruz. Hep birlikte sormalıyız: Hurşit Külter nerede?” dedi.

Uysal, “90’ları aratmayan bir süreç yaşıyoruz. AKP hükümeti kolluğa dokunulmazlık zırhını veren kanunu daha yeni geçirdi. 90’lardaki faili meçhuller döneminin aynısını yaşıyoruz” diye konuştu.

Kendilerinin bilgi alamadığını, arama noktalarından geçemediklerini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle karakollara, savcılığa ulaşamadıklarını belirten Uysal, bakanlık ve çeşitli adli makamlara yapılan tüm başvurularda kendilerine dönüş olmadığını söyledi. Bilgi dahi alamadıklarını vurgulayan Uysal, soruşturma açılmasına rağmen adli bir sürecin ilerlemediğini belirterek, kamuoyunun acilen Külter’in bulunması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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