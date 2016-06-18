23 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor.

Akıbeti 23 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler Külter’in gözaltında olmadığını savunuyor. İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürüdürüyor.



En son Cezasızlıkla Mücadele Güçbirliği bileşeni dokuz insan hakkı örgütü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Külter’in akıbetinin açıklamasını istedi.

Şırnak'ta 23 yıl önce 6 sivil gözaltında kaybedildi, şimdi de Hurşit Külter!

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı; İHD de 3 Haziran’da Külter için AİHM başvuruda bulundu.

21 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

20 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

19 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

Barış Bloku’ndan Genelkurmay’a: Hurşit Külter nerede?

İnsan hakları kuruluşları soruyor: 13 gün oldu, Hurşit Külter nerede?

Hurşit Külter'den 1 haftadır haber alınamıyor; ailesi HDP ve CHP'den yardım istedi

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel: Hurşit Külter'i sağ aldınız, sağ istiyoruz!

5 gündür haber alınamayan Hurşit Külter için BM’ye başvuru

Cumartesi Anneleri: 8 gündür haber alınamayan Hurşit Külter nerede?

İnsan Hakları Derneği: DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?