21 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor. Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Külter’in durumuyla ilgili hala herhangi bir hukuki gelişme olmadığını söyledi. Şırnak Merkez’e de sokağa çıkma yasağı nedeniyle gidemediklerini belirten Elçi, yetkililerle iletişim kuramadıklarını ifade etti. Elçi, “Arkadaşlar Emniyet'e de, savcılığa da, Anayasa Mahkemesi’ne de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de (AİHM) başvurdular. Ancak şu ana kadar müspet bir tane cevap alınamadı” dedi.

Akıbeti 21 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler Külter’in gözaltında olmadığını savunuyor. İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürüdürüyor.

En son Cezasızlıkla Mücadele Güçbirliği bileşeni dokuz insan hakkı örgütü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Külter’in akıbetinin açıklamasını istedi.

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"Bölgede 90'lara geri dönüyoruz endişesi yaşanıyor"

Bianet’e açıklamada bulunan Elçi ise Külter’in durumuna ilişkin şunları söyledi:

“Arkadaşlar Emniyet'e de, savcılığa da, Anayasa Mahkemesi’ne de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de (AİHM) başvurdular. Ancak şu ana kadar müspet bir tane cevap alınamadı.

Şırnak'ta tümende görüldüğüne ilişkin iddialar da ciddi bir maddi delille desteklenmiyor. Sadece bir görgü tanığı olduğunu söyleyen birinin ifadesi var.

2000'lerin başında Silopi HADEP yöneticileri Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz'in kaybedilmesinden* bu yana faili meçhullerle karşılaşmıyorduk. Şimdi de maalesef Hurşit Külter'in akıbetini bilmiyoruz. Bu durum bölgede insanları haliyle endişelendiriyor. 1990'lardaki uygulamalar tekrar mı başladı diye düşünüyorlar.

“Türkiye kaldıramaz”

“O nedenle bir an evvel Hurşit Külter'in akıbetinin açıklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa böyle bir uygulamanın tekrar başlamasını Türkiye kaldıramaz. Yakınları da halk da duruma son derece tepkili. Ama tabii ki çatışmalar çok yoğun şekilde yaşandığı için insanlar ne bilgi alabiliyor, ne de tepkilerini gösterebiliyor. Biz de Şırnak Merkez'e gidemiyoruz. Yasağın bir an evvel kalkmasını ve yetkililerle daha sağlıklı diyalog kurmak istiyoruz.”

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı; İHD de 3 Haziran’da Külter için AİHM başvuruda bulundu.

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