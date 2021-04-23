T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Taha Parla

bilgi@t24.com.tr

TARİH

23 Nisan 2021

1921 Anayasası nostaljisinin yanıltıcılığı

Aslında güçler birliğinin gizil bir ifadesi olan bu durum, bir başka sorunu da içinde barındırmaktadır

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu...

İsmail Saymaz, Metropoll'ün nisan ayı anketini canlı yayında açıkladı; AKP...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24