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T24 Haftalık Yazarı

Deniz Kurt | Öyle Bir Lüksünüz Var

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TARİH

05 Ekim 2024

Prenslikle yönetilen ülkenin krallara layık yat fuarı: Monaco Yacht Show 2024

MYS, süperyat sektöründe inovasyon ve lüksün zirvesi olarak kabul edilir. Diğer yat fuarlarında göremeyeceğiniz oranda sektörel yenilik, teknoloji, göremeyeceğiniz büyüklük ve lükste yatlar, bu fuardadır

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TARİH

28 Eylül 2024

Altın havyar: Bottarga

Kehribar rengiyle parıldayan bottarganın güçlü lezzetini en doğal haliyle yakalayabilmek için, hiçbir değişiklik yapmamak daha doğru. Sadece bir ekmeğin üstüne konulup hafif zeytinyağı gezdirilerek tadına varılması en makbulü

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