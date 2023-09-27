Deniz Kurt | Öyle Bir Lüksünüz Var

TARİH
05 Ekim 2024
MYS, süperyat sektöründe inovasyon ve lüksün zirvesi olarak kabul edilir. Diğer yat fuarlarında göremeyeceğiniz oranda sektörel yenilik, teknoloji, göremeyeceğiniz büyüklük ve lükste yatlar, bu fuardadırDevamını Oku
TARİH
28 Eylül 2024
Kehribar rengiyle parıldayan bottarganın güçlü lezzetini en doğal haliyle yakalayabilmek için, hiçbir değişiklik yapmamak daha doğru. Sadece bir ekmeğin üstüne konulup hafif zeytinyağı gezdirilerek tadına varılması en makbulüDevamını Oku
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