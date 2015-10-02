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Cihan Tuğal

ctugal@berkeley.edu

TARİH

02 Ekim 2015

Gazeteci düşmanlarɪna sözümüzdür: Sizi yenmiştik, yine yeneceğiz

Son darbeyi kimden yersiniz bilmem ama gideceksiniz!

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TARİH

12 Ocak 2015

O zaman polis niye var?

Güvenlik alanında yaşadığımız, yaşayacak olduğumuz karabasan, sistemin topyekün çöküşünden bağımsız değil

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TARİH

12 Aralık 2014

'Nefes alamıyorum': Başkaldırının farkında mısınız?

Ağustos’ta Ferguson, Temmuz’da ise New York cinayetlerinde “yeni” olan polisin siyahlara muamelesi değil...

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TARİH

24 Nisan 2014

Erdoğan’a karşı gerçek bir muhafazakar demokrat, diktaya karşı otantik burjuvazi

Türkiyea’de siyaset neredeyse otuz yıldır ceberrut devlet-mağdur toplum karşıtlığı üzerinden kuruldu. İslami hareketin yükselişi ile bu karşıtlık yavaş yavaş laik devlet-dindar toplum çatışmasına bıraktı yerini. Sivil toplumculuğun ve İslamcılığın 28 Şubat’tan sonra iyice örtüşen rotaları, bir de soldan destek buldu. Solun katkısı, bu yeni siyasi haritayı sınıfsal terimlerle pekiştirmek oldu. Yaşanan aynı zamanda yükselen, otantik, bağımsız bir burjuvazi ile devlet tarafından yaratılmış, güdük ve dolayısıyla demokratik misyonunu hiçbir zaman sırtlayamamış bir burjuvazi arasındaki kavgaydı.

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TARİH

02 Nisan 2014

30 Mart hezimetine inat, Haziran'ı örgütlemek*

Şimdi bütün mesele, yeni 1917’lere doğru mu, yoksa (20. yüzyıldakinin aksine geri dönüşü olmayan) 1930’lara doğru mu yol aldığımız

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TARİH

13 Mart 2014

Beyaz Tebeşir ve Çocuklar

Elimizde ne kadar yeşil ya da kamusal alan kaldıysa, bu çocuklara borçluyuz. Bir olağan şüpheli bana demişti ki, “Bu sizin ayaklanmanızdı, biz de destek verdik.”

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TARİH

13 Ocak 2014

İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi?

Kuramcılar, akademikler, gazeteciler, en fazla sorulan sorunun yanlış olduğunu işaret edebilir

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TARİH

28 Ağustos 2013

Gezi Hareketi ve seçimler

Gezi Ayaklanması’nın ilk haftalarından beri, hareketin seçimlerdeki tavrının ne olması gerektiği hararetle tartışılıyor. Konumlanışlar muhtelif ama, üç ana hattın ön plana çıktığı görülüyor. Bunların artıları olduğu kadar eksileri de var. Neyse ki bu üç ana hattın artılarını eklemleyen yeni bir yaklaşım mümkün

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