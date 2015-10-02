Cihan Tuğal

TARİH
02 Ekim 2015
Son darbeyi kimden yersiniz bilmem ama gideceksiniz!Devamını Oku
TARİH
12 Ocak 2015
Güvenlik alanında yaşadığımız, yaşayacak olduğumuz karabasan, sistemin topyekün çöküşünden bağımsız değilDevamını Oku
TARİH
12 Aralık 2014
Ağustos’ta Ferguson, Temmuz’da ise New York cinayetlerinde “yeni” olan polisin siyahlara muamelesi değil...Devamını Oku
TARİH
24 Nisan 2014
Türkiyea’de siyaset neredeyse otuz yıldır ceberrut devlet-mağdur toplum karşıtlığı üzerinden kuruldu. İslami hareketin yükselişi ile bu karşıtlık yavaş yavaş laik devlet-dindar toplum çatışmasına bıraktı yerini. Sivil toplumculuğun ve İslamcılığın 28 Şubat’tan sonra iyice örtüşen rotaları, bir de soldan destek buldu. Solun katkısı, bu yeni siyasi haritayı sınıfsal terimlerle pekiştirmek oldu. Yaşanan aynı zamanda yükselen, otantik, bağımsız bir burjuvazi ile devlet tarafından yaratılmış, güdük ve dolayısıyla demokratik misyonunu hiçbir zaman sırtlayamamış bir burjuvazi arasındaki kavgaydı.Devamını Oku
TARİH
02 Nisan 2014
Şimdi bütün mesele, yeni 1917’lere doğru mu, yoksa (20. yüzyıldakinin aksine geri dönüşü olmayan) 1930’lara doğru mu yol aldığımızDevamını Oku
TARİH
13 Mart 2014
Elimizde ne kadar yeşil ya da kamusal alan kaldıysa, bu çocuklara borçluyuz. Bir olağan şüpheli bana demişti ki, “Bu sizin ayaklanmanızdı, biz de destek verdik.”Devamını Oku
TARİH
13 Ocak 2014
Kuramcılar, akademikler, gazeteciler, en fazla sorulan sorunun yanlış olduğunu işaret edebilirDevamını Oku
TARİH
28 Ağustos 2013
Gezi Ayaklanması’nın ilk haftalarından beri, hareketin seçimlerdeki tavrının ne olması gerektiği hararetle tartışılıyor. Konumlanışlar muhtelif ama, üç ana hattın ön plana çıktığı görülüyor. Bunların artıları olduğu kadar eksileri de var. Neyse ki bu üç ana hattın artılarını eklemleyen yeni bir yaklaşım mümkünDevamını Oku
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