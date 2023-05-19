Binhan Elif Yılmaz

TARİH
19 Mayıs 2023
Ekonomi ani duruşa hiç olmadığı kadar yakınDevamını Oku
TARİH
13 Mayıs 2023
2022 yılında yüksek enflasyon ve dolarizasyon vergi gelirlerini beslemişti. Ancak 2023 yılında hem ekonomik aktivite düzeyindeki düşüş hem de deprem nedeniyle vergi terkini ve bazı vergilerde ertelemeler gerçekleşti. O nedenle 2023 yılı Ocak-Mart döneminde, 2022 yılı Ocak-Mart dönemine göre bütçe gelirleri sadece yüzde 32 artarken kamu harcamaları aynı dönemde yüzde 83 artış gösterdiDevamını Oku
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