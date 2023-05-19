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Binhan Elif Yılmaz

[email protected]@binhanelif

TARİH

19 Mayıs 2023

TCMB'den daraltıcı politikaların ayak sesleri

Ekonomi ani duruşa hiç olmadığı kadar yakın

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TARİH

13 Mayıs 2023

Seçim ekonomisinin bütçeye yansımaları

2022 yılında yüksek enflasyon ve dolarizasyon vergi gelirlerini beslemişti. Ancak 2023 yılında hem ekonomik aktivite düzeyindeki düşüş hem de deprem nedeniyle vergi terkini ve bazı vergilerde ertelemeler gerçekleşti. O nedenle 2023 yılı Ocak-Mart döneminde, 2022 yılı Ocak-Mart dönemine göre bütçe gelirleri sadece yüzde 32 artarken kamu harcamaları aynı dönemde yüzde 83 artış gösterdi

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