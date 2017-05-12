Ülkemiz yönetiminde trajikomik durum vaziyetleri

Uzmanlığa saygı icabı, “Zaytung adın zikredelim evvela, bu tür işte vacip oldur her cana” deyip başlayalım:

"Evlilik programlarının boşluğunu doldurmak için bir sonraki KHK ile evde kalmış kızlara koca atanması bekleniyor." Hadi, bir tane daha: "Daha Hızlı Sonuç Alınması Amacıyla Devletteki Fetö Soruşturmalarının, Fetöcü Olmayanların Tespit Edilmesi Yöntemiyle Yürütülmesine Karar Verildi."

Şimdi, vecibemizi yerine getirmenin huzuru içinde "durum vaziyetlerimizi" kategorilere ayırarak devam edebiliriz.

Büyüklerimizden haberler

Akit TV'ye konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, MHP’li Sinan Oğan'a yönelik saldırı girişimi için “demokratik hak” yorumunda bulundu (*).

Daha önce, "Bizde tarafsızlığın daniskası var" (*) diye belirtmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgürlükçülük konusunda en küçük bir sıkıntımız yok. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunduk” (*) dedi. Başbakan Yardımcısı N. Canikli, Türkiye’nin hiç olmadığı kadar özgür bir ülke olduğunu açıkladı (*).

Ne yazık ki Freedom House raporu Türkiye’nin basın özgürlüğünde Avrupa'da sonuncu, dünyada 163'üncü olduğunu belirterek, "Çad ve Zimbabve basın özgürlüğünde Türkiye'yi geçti" (*) diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye için "Bir gece ansızın gelebiliriz" (*) demecine askerî lojistik destek Yeni Akit yazarı Dilipak’tan geldi: "Namlusuz, patlayıcısız, mermisiz top yapıyoruz. Saniyede 300.000 km hızla giden ve 300 km etkili silahlar" (*). Agos önüne siyah çelenk bırakıp sosyal medyada "Bir gece ansızın gelebiliriz" başlıklı bildiri yayınlayan ve iddianamede 4 yıl istenen iki genç daha önce beraat etmişti (*).

Laik Türkiye’de Soma faciası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kader ve fıtrat diye yorumlanırken (*), İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani ülkesindeki maden kazası için "Bu olaydan hepimiz sorumluyuz" (*) dedi.

Daha önce F. Gülen için "Babadan Ermeni anadan Yahudi'dir" (*) açıklamasını yapmış olan Üstad Kadir Mısıroğlu 16 Temmuz darbe girişimi için Beyaz TV’de "Elebaşlarının ben Ermeni olduğu kanaatindeyim" (*) diyerek tutarlılık sergiledi.

Anayasa Profesörü B. Kuzu, Batılıların düşmanca davranışının akademik izahını yaptı: “Üçüncü havaalanını yapınca çıldırdılar” (*).

CHP Gn. Bşk. Kılıçdaroğlu "Hollanda’ya yaptırım uygulamak hakkımız" (* ) dedi. Gn. Bşk. Yd. Öztürk Yılmaz, TSK’nin Irak ve Suriye’yi bombalaması için “Gayet normaldir, gecikmiştir. Olumlu görüyoruz” (* ) diye konuştu. Eski Gn. Sekr. Gürsel Tekin ise, HDP’lilerin dokunulmazlığının CHP oylarının katılımıyla kaldırıldığını unuttu ve "Neden içerideler, merak ediyorum" ( * ) dedi.

Bakan Faruk Çelik anayasa değişikliğine karşı çıkan Avrupa’ya çatarken pot kırdığının farkında olmadı: "Krallık kurarken bize mi sordunuz?" (* ) .

Antalya Valiliği, alkol yasağının turistlerin huzur ve güvenliği için getirildiğini açıkladı (*).

Kürt haberleri

Silopi’de gece saatlerinde gecekondunun duvarını yıkarak içeri dalan zırhlı polis aracının yataklarında uyuyan Muhammet (7) ve Furkan (6) kardeşleri ezerek öldürmesi üzerine açıklama yapan Şırnak Valiliği, şoför polisin alkollü olmadığını duyurdu (* ) . Aynı açıklama, Silopi Başsavcılığından da geldi (* ) .

Düğün konvoyunda sarı-kırmızı-yeşil mendil sallayan kişiler gözaltına alındı (* ) . Daha önce de Diyarbakır'da refüje ekilen sarı-kırmızı lalelerden sarıları biçilmiş, sarı-kırmızı-yeşil görüntü önlenmişti (*).

Okullarımız

Kadıköy Anadolu Lisesinde (* ) ve MSGS Üniversitesinde (* ) yılsonu festivalleri, İTÜ’de onur yürüyüşü (*), Mülkiye’de de İnek Bayramı yasaklandı (*). İstanbul SBF’de dekanla topluca görüşmeye giden öğrencilere soruşturma açıldı (* ) .

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden karı-koca iki profesör, yüz ve kol nakilleriyle adlarını dünyaya duyuran profesörleri Fetöcü diye ihbar etti (*). Çukurova Üniversitesinde bir akademisyen, meslektaşlarını önce Alevi diye, sonuç alamayınca da Fetöcü diye ihbar etti (* ) . Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Fetöcüleri ihbar etmesini istemiş ve "Bu bir vatanseverlik borcudur" demişti (*).

Yargımız

Hollanda krizinden sonra, Ağırceza Mahkemesi Başkanı Bülent Dalkıran, "Onlar bizi ülkelerine almıyorsa biz de onları almayız" diyerek, yurtdışından gelen akademisyenleri görevden atılan akademisyenlerin duruşma salonuna almayı reddetti (* ) .

Everest yayınlarından çıkan "Spinoza Günlüğü"nde geçen 17. yy filozofu Spinoza’nın ve ünlü Fransız filozof Albert Camus’nün isimleri “Örgüt üyeleri Spinoza ve Albert Camus’a ait kitaplar” denerek savcı tarafından iddianameye eklendi (* ) .

Muhalif tutumuyla bilinen 40 yıllık Belge Yayınları polis tarafından basıldı. Bandrol yasasının henüz çıkmadığı 80 ve 90’larda yayınlanmış kitaplar toplama kararı olmaksızın götürüldü (*).

Cezaevlerinde 925 hasta hükümlü varken ve iki küçük kızı tam yatalak olan bir tutuklu şehir dışı cezaevine sevk ediliyorken (*), Topbaş’ın Fetö’den tutuklu damadı tahliye edildi. Gerekçe: Uyku apnesi (*).

Günah Keçisi Fetö haberleri

Bunları ağız tadına sakladım:

Fetö gazisi olduğunu belirten İ. Tatlıses, kendisini vuranların “FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması PDY üyeliğinden” cezalandırılmasını talep etti (* ) .

Kayseri Belediyesi, köpek zehirleme iddialarını Fetö’ye bağladı (* ) .

Aydın'da bir şahıs, evlilik teklifini reddeden kadını Fetöcü diye ihbar etti (* ) .

Futbolda şike soruşturması (* ) ve H. Dink cinayeti davasında (*) 1 numaralı sanık: F. Gülen.

Protestan cemaatine bağlı İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson, önce misyonerlik faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle sınırdışı edilmek istendi, ardından gizli tanık ifadesiyle Fetö soruşturması kapsamında tutuklandı (* ) .

128.000 liralık gasp yapan kişi yakalanınca kendini savundu: “Cinayet mi işledik! Fetöcü müyüz!” (*).

Fetö’den el konulan ünlü baklavacının başına Kağıthane kaymakamı getirildi (* ) .

FETÖ sanığını serbest bırakan hakimi FETÖ’den rüşvet aldı diye tutuklayan hâkim FETÖ’den tutuklandı (*). Fetö soruşturması yürüten savcı Fetöcü diye ihraç edildi (* ) . Fetö davalarının yargıcı Fetö’den tutuklandı (* )

Atladıklarım çoktur, siz tamamlayınız.