'FETÖ'den el konulan ünlü baklavacının başına Kağıthane Kaymakamı getirildi

Fethullah Gülen'e finansman sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Baklavacı Faruk Güllüoğlu’nun bazı şubelerini devralan ve ‘Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacısı’ markası ile faaliyet gösteren şirketlerin denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Kağıthane Kaymakamı oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar sonrası 850'ye yakın şirketin denetimi TMSF'ye geçmişti. 'FETÖ'ye mali destek sağladıkları iddiası ile yürütülen soruşturmalar kapsamında, Faruk Güllü tutuklanırken, Baklavacı Faruk Güllüoğlu TMSF denetimine geçmişti. Seyidoğlu Baklavaları'nın sahipleri ise tutuklanmıştı.

Hürriyet'in haberine göre geçtiğimiz iki hafta önce ise İstanbul Sulh Ceza Hakimliği birkaç şirketin daha TMSF denetimine geçmesi yönündeki talebi kabul etti. Hakimlik kararı ile Lezzet Mağazacılık ve Yiyecek San. Tic. A.Ş. ve Büyük Avrasya Lezzetli Tatlar Gıda San. Tic. Limited Şti. TMSF bünyesine geçti.

Anılan şirketler, 'Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacısı' markası ile faaliyet gösteriyor. Markanın en büyük şubesi ise daha önce Baklavacı Faruk Güllüoğlu markası ile hizmet veren Şirinevler'deki 5 katlı binada bulunuyor. Anılan markaya bağlı 7-8 şubenin daha olduğu anlaşıldı.

Hakimlik kararında, söz konusu şubelerin, Faruk Güllü'den Hasan Gültekin'e geçişi 'mal kaçırma' girişimi olarak yorumlandı. Söz konusu devir işlemi, 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta önce gerçekleşmişti. Şirketin ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre de, Hasan Gültekin'den sonra da bu şirketler İlhami Şahin'e devredildi. Tüm bu devir işlemleri muvazalı işlem olarak görüldü.

Söz konusu şirketlerin TMSF'ye geçişi sonrası yeni yönetim belirlendi. Kağıthane Kaymakamı Hasan Güç yönetim kurulu başkanı olurken, Doğan Alantar, Abdullah Ercan, İsmail Güler, M. Alperen Gökhan ve Habil Yazıcı şirketin yönetim kurulu üyeleri olarak atandı.