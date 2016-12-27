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Evlilik teklifini reddeden kadını 'FETÖ'cü diye ihbar etti!

Sadece eş adayı K.E. değil, aynı zamanda aralarını bozduğunu öne sürdüğü M.S. hakkında da iddialarda bulundu

27 Aralık 2016 16:14

Aydın, Germencik Adliyesi’nde iki zabıt katibi arasında yaşanan evlilik teklifi tartışması, teklifi reddedilen erkeğin evlenmek istediği kadını “FETÖ’cü” diye ihbar etmesiyle son buldu.

Oda Tv'de yer alan habere göre; olay, Germencik Adliyesi’nde salı günü yaşandı. Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibi E.K., bir süre ilişki yaşadığı zabıt katibi K.E.’ye evlenme teklif etti. Ancak teklifine, beklediği yanıtı alamayınca savcılığa gitti. Sadece eş adayı K.E. değil, aynı zamanda aralarını bozduğunu öne sürdüğü M.S. hakkında da iddialarda bulundu. E.K., K.E. ve M.S.’nin 'FETÖ/PDY' üyesi olduğu görüşünü savundu.

Konuyla ilgili olarak savcılığın soruşturma başlattığı, K.E. ve M.S.’nin önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Ayrıca bu olay nedeniyle M.S.’nin iki kez rahatsızlanarak hastaneye götürüldüğü belirtildi. K.E. ise, böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, E.K.’nin K.E.’yi tehdit ettiği iddiasıyla da soruşturma başlatıldı. Odatv, olaya ilişkin tutanaklara ulaştı. Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık olarak ifadesi alınan K.E., zabıt katibi E.K. ile sevgili olduklarını daha sonra ayrıldıklarını ancak, E.K.’nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

K.E.’nin ifade tutanağı şöyle:

Zabıt katibi K.E. ve arkadaşı M.E.’yi ihbar eden E.K. ise şüpheli olarak verdiği ifadesinde, suçlamaları reddedip tehditte bulunmadığını öne sürdü.

E.K.’nin ifade tutanağı şöyle:

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