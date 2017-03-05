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Başbakan Yardımcısı Canikli: Türkiye hiç olmadığı kadar özgür bir ülke

Canikli, Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Almanya'da katılacağı etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi

05 Mart 2017 02:35

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica talebinde bulunan kişilerin iade edilmesi talebi ve Almanya’nın Türkiye’de demokrasinin gerilediğine dair eleştirileri nedeniyle iki ülke arasında baş gösteren gerilim, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılması planlanan toplantıların iptal edilmesiyle tırmandı. Karara tepki gösteren  Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Türkiye hiç olmadığı kadar özgür bir ülke” ifadelerini kullandı.

Canikli, şöyle konuştu:

“Bu davranış baskıcı ve faşizan bir yaklaşım biçimidir. İfade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Referandum için halkın düşüncesini almak istiyor ve önerilerimizi sunuyoruz, bilgilendirme toplantıları yapmak istiyoruz. En temel hak olan ifade özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz ama maalesef bunu engelliyorlar. Bu faşizan yaklaşım kabul edilemez, tüm dünyanın da bunu görmesi gerekir.”

“Türkiye'de özgürce herkes istediği gibi konuşuyor, istediğini söylüyor. Hakaret derecesine varan yaklaşımlar dahil olmak üzere” diyen Canikli, “Dünyanın hiç bir ülkesinde hakaret ve küfre varan bu yaklaşıma müsamaha gösterilmez ama Türkiye’de hiç bir kısıtlayıcı yaklaşım söz konusu değil. Özgür bir ortam var. Evet ve hayır kampanyası için geçerli. Böyle bir ülkede diktatörlükten söz edilebilir mi?”

 

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