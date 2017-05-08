Belge Yayınları'na "yasaklı kitap baskını"

Gazeteci yazar Ragıp Zarakolu ile Ayşenur Zarakolu’nun yaklaşık 40 yıl önce kurduğu, muhalif çizgide yayıncılık yapan Belge Yayınları dün Dev-Sol bağlantısı olduğu iddiası ile basıldı. “Bandrolsuz kitap” ihbarı iddiasıyla hem yayınevinde hem de depoda arama yapan polis, N. Mehmet Güler’in Devletsiz Kürtler ve Ölümden Zor Kararlar adlı kitapları için toplatma kararı olduğunu söyledi ama sadece onlara değil yayınevinin 80’lerden, 90’lardan kalma kitaplarına da el koydu.

Türkiye Yayıncılar Birliği ise bugün yaptığı açıklamasında son dönemde kitaplar hakkında henüz kitap yayınlanmadan önce “tedbiren” alınan yasaya aykırı yasaklama kararları, Basın Kanunu’ndaki yasal süre aşıldığı halde geçmiş tarihli yayınlara yönelik alınan toplatma kararları, toplatma kararların yayınevlerine tebliğ edilmeden uygulamaya konması gibi gelişmeler yayıncıların yasa çerçevesinde önlem almalarını engellemekte ve mağduriyete yol açmakta olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

Mahkeme kararı “DHKPC terör örgütü propagandası içerikli yasaklı kitapların basım ve dağıtımı yapıldığı” gerekçesiyle alınmıştır. Arama sırasında, haklarında daha önce başka mahkemelerce toplatma kararı verilmiş olan 2 eserin 31 kopyası dikkat çekmiş, arşiv amacıyla elde tutulduğu belirtilen bu kopyalara el konmuştur. Ancak toplanan kitapların 2171 adedinin ise mahkeme kararında geçen gerekçeyle ilgisiz biçimde, “bandrolsüz oldukları” gerekçesiyle toplandığı dikkat çekmiştir. Bu kitapların büyük bir kısmının 1977’den bugüne faaliyette olan yayınevinin arşivinde duran, “2001 tarihli Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ten yıllar önce yayınlanmış kitaplar olduğu öğrenilmiştir. Bu tarihte yayınlanmış kitaplarda bandrol bulunmasını beklemek mantığa aykırıdır.

Aykırı ve muhalif yayımların da var olması ve okura ulaştırılmasının demokrasinin, ifade ve yayınlama özgürlüğünün, bilgi edinme hakkının bir gereği olduğunu hatırlatıyor, önümüzdeki dönemde keyfi kitap toplatmaların yaşanmamasını diliyoruz.