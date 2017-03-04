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128 bin liralık gasp yaptı, kendini böyle savundu: Sanki cinayet işledik, FETÖ'cü müyüz!

İstanbul'da, baba-oğulu öldüresiye gasp eden zanlı yakalandı

04 Mart 2017 18:32

İstanbul Esenyurt’ta tapu dairesinden çıkan baba oğulu takip edip içerisinde 128 bin TL para bulunan çantayı gasp ederken, paralarını kurtarmak isteyen baba-oğulu ölümüne sürükleyip kayıplara karışan şüphelilerden biri, Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk sırasında “Sanki cinayet mi işledik? FETÖ’cü müyüz? Bir şey yapmadık ki, ne yaptık?” dedi.

Esenyurt’ta iki gün önce saat 16.30 sıralarında tapu dairesinden çıkan baba Ali Subak ve oğlu Ercan Subak’ı hedef alan gaspçılar, içinde 128 bin TL nakit para olan çantayı gasp ederek kaçtı. Olay sırasında parasını kurtarmak isteyen mağdurlar, şüphelilerin içinde bulunan araca asılarak metrelerce sürüklendi. Şüpheliler bir süre sonra izlerini kaybettirdiler.

Bir kişi gözaltına alındı

Hürriyet'ten Ali Aksoyer'in haberine göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olay sırasında otomobilin içinde bulunduğu öğrenilen şüpheli Vedat P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ancak mağdurlardan Ercan Subak tarafından teşhis edildiği öğrenildi.

"Bir şey yapmadık ki, ne yaptık?"

Şüphelinin daha önceden 24 kez polis tarafından benzer suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Vedat P.’nin ayrıca 5 ayrı suçtan da arandığı belirtildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Vedat P. adliyeye gönderildi. Vedat P. adliyeye götürülürken "Sanki cinayet mi işledik? FETÖ’cü müyüz? Bir şey yapmadık ki, ne yaptık? "diye bağırdı.Yetkililer olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söylediler.

 

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