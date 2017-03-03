AKP’li Kuzu: Almanya, Türkiye’yi bölgede rakip olarak görüyor; üçüncü havalimanı yapılınca çıldırdılar!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye miting izni ve salon verilmemesiyle başlayan Ankara-Berlin gerilimini değerlendirdi.

Kuzu, Almanya’nın Türkiye’yi rakip gördüğünü iddia ederken, "Nasıl bunu engellerim, bütün mesele o. Üçüncü havalimanı yapıldıktan sonra çıldırdı onlar. Çünkü Frankfurt Havaalanı hemen hemen kapanmak üzere. Bunlar Almanya için bir dert oldu asıl mesele bu" ifadelerini kullandı.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’e konuşan Kuzu, şöyle devam etti:

"İki tane şu an merkez parti, merkez sol Sosyal Demokratlar, merkez sağ Hıristiyan Demokratlar, bir de Almanya İçin Alternatif Parti diye bir parti var, o parti faşist bir parti. Ama tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da da aşırı söylemler gelişiyor, ırkçılık olsun, ona benzer etnik gruplar olsun, milliyetçi hareketler dediğimiz lokal bazda, gelişiyor bunlar ciddi anlamda da yol alıyorlar, oy anlamında. Şimdi burada merkez parti de ‘bunlara karşı mücadele edelim de Avrupa'yı da kurtaralım bu beladan' yerine ‘nasıl oy alırım' diye onların zihniyle hareket etmeye başlıyor. Türk düşmanlığından oy gelir diye düşünüyor. Bilmem ne düşmanı oy verir diye düşünüyor. İşin esası bu. Onlar da onlara uyarak bu tür söylemlere sıcak bakıyor. Tabi bu sonunda Avrupa'nın bitişi demektir. Bu oraya gidiyor. Ben bunu böyle yorumluyorum. Yoksa sadece ortada bir anayasa oylaması var, buna ret verdirelim veya başka bir şey yapalım Almanya'nın böyle bir derdi olmaz. Yani konu o değil.”

“Hükümet de farklı değil”

Kuzu, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan "Bozdağ'ın konuşma yapacağı etkinliğe verilen iznin geri çekilmesi kararının federal hükümetle bağlantılı olmadığına" yönelik açıklamasını "Federal Almanya'da da farklı değil, sadece eyalet meselesi değil ki" sözleriyle değerlendirdi.

"Acıları var haliyle"

Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceğinin bu ülkedeki seçimlere de bağlı olduğunu ifade eden Kuzu, "Ama tabi düzeleceğe de benzemiyor, şöyle gittikçe sivri tipler, sivri uçlar yol alıyor Almanya'da veya Fransa'da, Avrupa'da. Sonunda Avrupa'nın korkunç bir yüzyıl savaşlarının başlangıcı demektir, mikro milliyetçilik korkunç artıyor felaket, sorun bu. Avusturya'da böyle. Aynı mantık orada da var. Tabi onların bir de Viyana acıları var haliyle, buraya kadar geldik ya zamanında. Onlar da unutmuyorlar. Zaman zaman depreşiyor tarihteki bu şeyleri" diye konuştu.