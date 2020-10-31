Yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen binada kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi’nde 3 kişi ölürken, 2 kişi kurtarıldı.

Bayraklı’daki 8 katlı Barış Sitesi, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası zemindeki 2 kat çökerek bina yan yattı. Yan yatan binanın yıkılmaması için vinçle destek sağlandı. Arama kurtarma ekipleri ise çalışma başlattı. Binada 3 kişiinn cesedine ulaşıldı. 1'i ağır 2 kişi ise sağ kurtarıldı. Sağ kurtarılanlardan biri ise Emine Eren (60)oldu. 14 saat sonra kurtarılan Eren’i, İzmir’e gelen Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri göçük altından çıkardı.

Eren’in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren’e ulaşılmaya çalışıldı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.

Alanda bulunan kurtarma ekipleri, binanın son durumunu ve kurtarma çalışmalarını anlattı.

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