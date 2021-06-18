Ukraynalı futbolcu Yarmolenko, Coca Cola ve Heineken şişelerini kendine çekti: Benimle iletişime geçin

Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko , dün Romanya Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında Coca-Cola ve Heineken şişelerini kendisine yaklaştırdı. Yarmolenko, şakayla karışık olarak Coca Cola ve Heineken ' e seslendi ve "Bir şey yapacağım. Ronaldo 'nun Coca-Cola'yı uzaklaştırdığını gördüm. Coca-Cola ve Heineken'i koyayım. lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler, teşekkürler" ifadelerini kullandı

Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" demesi üzerinden yaşanan tartışma devam ediyor.

Ronaldo'nun tepkisi üzerine Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğü öğrenilmişti.

Son olarak da, Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko, dün Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında Coca-Cola ve Heineken şişelerini önüne doğru çekti.

Yarmolenko, şakayla karışık olarak Coca Cola ve Heineken'e seslendi ve "Bir şey yapacağım. Ronaldo'nun Coca-Cola'yı uzaklaştırdığını gördüm. Coca-Cola ve Heineken'i koyayım. lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

UEFA'dan içecek uyarısı

Öte yandan, UEFA tarafından da sporculara 'içecekleri masadan kaldırmamaları' yönünde uyarı gönderildi.

UEFA'nın Euro 2020 turnuva direktörü Martin Kallen, oyuncuların sözleşmeye bağlı olarak 'turnuva düzenlemelerine uymaları gerektiğini' söyledi.

UEFA'nın, oyunculara doğrudan ceza kesme niyetinde olmadığını söyleyen Kallen, herhangi bir yaptırımın 'ulusal federasyonların takdirinde' olacağını açıkladı.

Kallen, "Asla oyunculara doğrudan UEFA tarafından ceza kesmiyoruz, bunu her zaman katılımcı ulusal federasyon aracılığıyla yapacağız ve ne yapacaklarına onlar karar verecekler" dedi.

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