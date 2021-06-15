Cristiano Ronaldo kola şişelerini kameranın önünden çekti, "su için" dedi

Portekiz'in Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısındaki hamlesi gündem haline geldi.

EURO 2020'de Cristiano Ronaldo bugün Macaristan maçıyla birlikte sahaya ayak basacak. Herkes onun oynayacağı günü dört gözle beklerken yıldız futbolcu, yeşil zemine çıkmadan önce çok konuşulacak bir hareket yaptı.

Ronaldo, teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki kola şişelerini kaldırdı. Portekizli golcü sonrasında eline aldığı su şişesini göstererek "su için" dedi.

Kariyerini Juventus'ta sürdüren yıldız, A milli formayla bugüne dek çıktığı 175 maçta 104 gol kaydetmişti.

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