T24 LogoT24 Logo
Spor

Cristiano Ronaldo kola şişelerini kameranın önünden çekti, "su için" dedi

15 Haziran 2021 11:37

Portekiz'in Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısındaki hamlesi gündem haline geldi.

EURO 2020'de Cristiano Ronaldo bugün Macaristan maçıyla birlikte sahaya ayak basacak. Herkes onun oynayacağı günü dört gözle beklerken yıldız futbolcu, yeşil zemine çıkmadan önce çok konuşulacak bir hareket yaptı.

Ronaldo, teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki kola şişelerini kaldırdı. Portekizli golcü sonrasında eline aldığı su şişesini göstererek "su için" dedi.

Kariyerini Juventus'ta sürdüren yıldız, A milli formayla bugüne dek çıktığı 175 maçta 104 gol kaydetmişti.

TIKLAYIN - EURO 2020'de Cristiano Ronaldo'yu bekleyen rekorlar

 

ronaldoeuro 2020kola şişeleriniçektisu içindediportekiz

Diğer Videolar

Yılmaz Özdil paylaştı: An itibariyle, Çökertme/Ören yolu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ağustos 2021

TİP'li Barış Atay yangın bölgesinden bakanlara seslendi: Yarım saat önce geldiğiniz ve hiçbir şey yok deyip gittiğiniz yer

Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde vatandaşlar hayvanları için canını tehlikeye attı: "Bırakamayız, sonuna kadar savunacağız"

Bartın’da sıcak hava asfalt eritti

Meraklı vatandaşlar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor, Bodrum Belediye Başkanı vatandaşlardan yangın yerlerine gelmemelerini istedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24