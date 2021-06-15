EURO 2020'de Cristiano Ronaldo'yu bekleyen rekorlar

Portekiz, Macaristan maçıyla Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Budapeşte'deki mücadelede gözler yeni rekorların eşiğindeki Cristiano Ronaldo'da olacak.

EURO 2020'de grup maçlarının ilk perdesi bugün kapanıyor. Turnuvanın 'ölüm grubu' olarak gösterilen F Grubu'ndaki üç favori sahaya çıkıyor.

Son şampiyon Portekiz, saat 19.00'da Macaristan ile karşılaşacak. Bu maçta gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde. 36 yaşındaki yıldız gol atması halinde, Michael Platini'yi(9) geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

Ronaldo ayrıca, art arda dört Avrupa Şampiyonası turnuvasında gol atma başarısı gösteren tek oyuncu olarak tarihe geçebilir. 2004'teki iki 2008'de bir gol kaydeden CR7, 2012 ve 2016'da üç kez ağları havalandırmıştı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maça çıkanlar

Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası'nda 21 maça çıkması, turnuva tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olduğu anlamını taşıyor.

Portekizli yıldızın arkadasında Bastian Schweinsteiger(18) ve Gianluigi Buffon(17) yer alıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda en fazla galibiyet

Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası'nda Andres Iniesta ve Cesc Fabregas ile aynı sayıda maç kazandı.(11)