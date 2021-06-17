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Spor

Ronaldo kameranın önünden çekmişti; Rusya Teknik Direktörü basın toplantısında kola içti

Çerçesov'un bu hareketi sonrası hakkında 'kola firmasına destek olmak istediği' ve 'Ronaldo'ya meydan okuduğu'na yönelik yorumlar yapıldı

17 Haziran 2021 15:32

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Finlandiya karşılaşması öncesi basın toplantısında kola içti. Çerçesov'un bu hareketi sonrası hakkında 'kola firmasına destek olmak istediği' ve 'Ronaldo'ya meydan okuduğu'na yönelik yorumlar yapıldı. 

Cristiano Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesindeki basın toplantısında kola şişesini önünden kaldırıp 'su için' diye mesaj vermesi gündem olmuştu. Ronaldo'dan sonra Fransız orta saha Paul Pogba da önündeki bira şişesini kaldırıp, üstü kapalı bir mesaj vermişti. İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de basın toplantısında önündeki kola şişesini kaldırmıştı. 

Rusya Teknik Direktörü ise basın toplantısında kola içti. Çerçesov'un bu hareketi sonrası hakkında 'kola firmasına destek olmak istediği' ve 'Ronaldo'ya meydan okuduğu'na yönelik yorumlar yapıldı. 

TIKLAYIN - Ronaldo ve Pogba'nın ardından Locatelli de şişe kaldırdı
TIKLAYIN - Ronaldo'dan sonra Pogba da masadan şişe kaldırdı
TIKLAYIN - Cristiano Ronaldo kola şişelerini kameranın önünden çekti, "su için" dedi
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