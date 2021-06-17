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Spor

Ronaldo ve Pogba'nın ardından Locatelli de şişe kaldırdı

İtalyan futbolcu, Coca-Cola şişelerini kameranın göremeyeceği bir yere kaldırarak yerine su koydu

17 Haziran 2021 14:11

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Fransız orta saha Paul Pogba'nın basın toplantılarında masadaki sponsorlu içecekleri kaldırmalarının ardından İtalyan Manuel Locatelli'den de aynı hareket geldi. Locatelli, Coca-Cola şişelerini önünden kaldırarak masasına su şişesi koydu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yenerek son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. Maçta iki gol atarak yıldızlaşan Locatelli, basın toplantısında da dikkat çeken bir harekete imza attı. 

İtalyan futbolcu, ilk olarak Ronaldo ve ardından Pogba'nın yaptığı gibi, masada duran Coca-Cola şişelerini kameranın göremeyeceği bir yere kaldırarak yerine su koydu.

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