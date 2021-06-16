Ronaldo'dan sonra Pogba da masadan şişe kaldırdı

Portekizli yıldız C. Ronaldo'nun basın toplantısında önündeki kola şişelerini kaldırmasının ardından Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba da takımının Almanya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, önüne konulan bira şişesini kaldırdı.

Fransa Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncu, basın toplantısındaki konuşmasına başlamadan önce önündeki bira şişesini kameraların görüş alanının dışına çıkardı.

Manchester United forması giyen Pogba'nın bu hareketi "Ana sponsorları reddeden son yıldız Pogba oldu" yorumlarına neden oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kolayı kamera kadrajından çıkararak "Su için" mesajı vermişti.

Ronaldo'nun hareketi dünya basınında geniş yer bulmuştu.