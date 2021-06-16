Ronaldo şişeleri masadan kaldırdı, Coca-Cola 4 milyar dolar değer kaybetti

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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bir Euro 2020 basın toplantısında önündeki iki Coca-Cola şişesini kaldırmasının ardından meşrubat devinin piyasa değeri 4 milyar dolar düştü.

Sağlıklı beslenme ile ilgili söylemleriyle daha önce de gündeme gelen Ronaldo, Macaristan'la Portekiz'in oynayacağı F Grubu karşılaşmasından önceki basın toplantısında kola şişelerini kadrajdan çıkarıp yerine su koydu. Ronaldo, pet şişeyi elinde tutarak "Agua", yani Portekizce "su" dedi.

Ronaldo'nun hareketinden hemen sonra Coca-Cola'nın hisse fiyatı 56.10 dolardan 55.22 dolara düştü. Şirketin piyasa değeri ise 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düştü.

Euro 2020'nin ana sponsorlarından olan Coca-Cola konuyla ilgili açıklamasında, "Herkes kendi içecek tercihlerini yapabilir" dedi.