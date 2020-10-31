Enkaz altında 15 saat kalan kadının kurtarılma anları

İzmir’de depremin etkisiyle alt katı çöken binadan bir kadın 15 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Depremin etkisiyle yan yatan ve alt kısmı çöken bina, yıkılmaması için vinçlerle destekleniyor.

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