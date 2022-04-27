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Vitrindekiler – 16

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

27 Nisan 2022 11:26

Miguel A. Altieri , Peter M. Rosset
Agroekoloji Bilim ve Politika
çev. Fatih Özden
Notabene Yayınları
Nisan 2022
164 s.

Arne Jysch
Babylon Berlin
Islak Balık
(Volker Kutscher’in Islak Balık romanından)
çev. Cem Sey
İletişim Yayınları
224 s.

Audre Lorde
Bahisdışı Kız Kardeş
çev. Gülkan 'Noir' ve Yusuf Demirörs
Otonom Yayıncılık
Nisan 2022
248 s.

Yavuz Ekinci
Belki de Dünyanın Sonundayım
Everest yayınları
Nisan 2022
152 s.

Alex Thomson
Kafası Karışmışlar için Adorno
çev. Arif Geniş
Dipnot Yayınları
Mart 2022
255 s.

Ülkü Tamer
Kediler ve Kitaplar – Bütün Yazıları 3
Ketebe yayınları
Nisan 2022
552 s.

Diane Miessler
Kendi Toprağınızı Üretin
çev. Evren Yıldırım
Doğan Kitap
Nisan 2022
192 s.
 
 
Mehmet Can Şaşmaz
Korkma, Güzel Rüyalar da Var
YKY
Mart 2022
88 s.
 
 
İlhan Durusel
Otlar Çağırıyor
İthaki Yayınları
Nisan 2022
160 s.

 
Rebecca Solnit
Tüm Soruların Anası
çev. Elif Ersavcı
Siren Yayınları
Nisan 2022
199 s.

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