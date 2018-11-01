Söylencenin alacakaranlığından kurgunun dehlizlerine: Vampir çılgınlığı

Eğer dünyada en iyi yazılmış bir tarih varsa o da vampirlerin tarihidir. Yok yoktur: Sorgulamalar, saygın kişilerin tasdikleri; doktorların, papazların, hâkimlerin... Hukuki kanıtlar olabilecek en sağlam hallerindedir. Ve tüm bunlarla beraber, vampirlere kim inanıyor ki? İnanmamış olduğumuz için hepimiz lanetlendik mi peki?

Jean-Jacques Rousseau, 1764

Genel kanının aksine, gerek yaşadığı dönemde gerekse vefatından sonra, Dracula (1897) romanının tarihsel esin kaynağı sayılan Kazıklı Voyvoda’nın vampirlik kurumuyla bir alakası olmamıştı. Eğer tarihteki ilk vampir olmamasına rağmen “ilk vampir” sıfatını hak edecek birisi olmuşsa, o Arnavut Pavle’ydi... Hakkında oldukça sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Pavle, özel ya da seçilmiş bir kimse değildi. Habsburg ve Osmanlı hanedanlarının Doğu ve Orta Avrupa egemenliği uğruna giriştikleri çetin mücadele neticesinde kaosun düzen hâline geldiği 18’inci yüzyıl Sırbistan’ında, paralı askerlik, yasa dışı faaliyetler ve benzeri tehlikeli iştiraklerle hayatını idame ettirmeye çalışan binlerce hayduttan biriydi. Zavallı Arnavut Pavle, ruhunun lanetlendiği o korkunç saldırıya müteakip kitlesel kâbuslara yön veren gelişmelerin müsebbibi olacaktı.

Pavle, Balkanlardaki ilk vampir olmadığı gibi, vampir saldırısına uğrayan ilk insan da değildi... Bu tür doğaüstü varlıkların fenalıkları dünyanın o kısmında kadim çağlardan beri gayet iyi bilinmekteydi. Muhtemelen çocukluğu ve gençliği, komşu kültürlerde değişik adlarla bilinen vampir-benzeri-doğaüstü-varlıklara dair sonu gelmez korku öykülerini dinleyerek geçmiş, saldırıya uğrama durumunda gerekli hayatta kalma becerilerini bu öğretici anlatılarla geliştirmişti. Nitekim, Kosova dolaylarında adı ve cinsiyeti bilinmeyen gizemli bir Türk vampirin saldırısına uğradığında verdiği tepki, hiçbir cahil Batılının idrak edemeyeceği kadar bilinçliydi. Pavle laneti kırmak için burnunu tıkayıp gözlerini kapayarak, önce vampirin mezarından aldığı toprağı yedi, ardından da onun kirli kanını vücuduna sürerek belayı def etti... Daha doğrusu, ölmeden önce çevresindekilere anlattıklarına bakılırsa, o öyle zannediyordu. 1726 yılının ılık bir sonbahar akşamında, ölüm her fani gibi Arnavut Pavle’nin de kapısını çaldı. Yaşamı boyunca atıldığı yüzlerce maceradan sağ çıkmayı başaran acar haydut, bir saman arabasından düşüp boynunu kırarak -muhtemelen kısa ve acısız bir yoldan- ebediyete intikal etti. Lakin bu suskun gidiş, muhteşem dönüşünün ilk adımı olacaktı...

Vampirler ve çılgınlıkları

Modern insanın bilinçaltına başarıyla nüfuz etmiş küresel popüler kültür fenomenlerinden “vampir”, şüphe yok ki en iyi tanınan korku edebiyatı karakterlerinden de biri. Günümüzde bu türe özel ilgisi olmayan kişiler bile, öngörülemez aralıklarla medya, edebiyat, sinema ve televizyon sahalarında hortlayan popüler-vampir-salgınları hasebiyle söz konusu kurgusal figürün doğası ve faaliyetlerine dair temel bilgilere haiz. Bunun yanı sıra, kan emici gece avcıları sadece modern anlatılara değil, ilgi çekici tarihsel kökenleri dolayısıyla çok sayıda popüler ve akademik incelemeye de konu olmaya devam ediyorlar.

Modern vampir figürünün meydana gelmesine etki eden kadim inanışlardan bahsederken, ağırlıklı olarak inkubus ve sukkubus adlı şeytansı enerji emiciler, İbrani kökenli dişi kötülük Lilith, Antik Yunan mitolojisinden Lamia ve Mezopotamya/Anadolu söylencelerinin zengin doğaüstü evreninden çeşitli şeytanlar/tanrılar anılır. Bunlar ve daha fazlası vampir mitinin oluşumuna değişen oranlarda katkı sağlamış olsalar bile, günümüz kurgusal vampirinin “folklorik vampir” de denilen esas kökeni; Balkanlar, Ege kıyıları ve Adalar, Trakya, Orta Avrupa’nın bazı bölümleri ve Karadeniz çevresindeki halk inanışlarında sıkça rastlanan doğaüstü varlıklardı. İstisnai itikatlara rastlanmakla beraber, vampir-benzeri addedilen bu grup, tanrılar, şeytanlar ya da canavarlardan değil, çeşitli nedenlerle mezarlarını terk ederek yaşayanlar dünyasına geri dönen, en yakınlarından başlayarak yerel topluluklarda terör estiren, ilahi yasaya (ölüme) lanetli bir yöntemle meydan okuyan sıradan cesetlerden müteşekkildi.

Altını çizmek gerekir ki, kurgusal vampirin kökenleri tek bir halk inanışına, tarihsel olay ya da figüre, dinî itikat ya da etnik grup özeline dayanmaz. Zaman içinde folklorik figürden edebî karaktere dönüşürken kazandığı özellikler çok çeşitli halk inanışlarından, pagan dönem kültlerinden ve -en önemlisi- insanların hayal güçlerinden beslenmiştir. Neticesinde, folklorik vampir fenomeni kapsamında değerlendirilen varlıkların birden fazla tanımı, farklı dillerde onlarca adı ve bazıları birbirleriyle uyuşmayan nitelikleri vardı.

Balkan mezarlıklarının sinsi avcılarını -şöhreti zamanı gelince tüm dünyaya yayılmak üzere- Batı Avrupa kamuoyuna sansasyonel biçimde tanıtan ilk popüler-vampir-salgını, yaygın ifadeyle “18. Yüzyıl Avrupa Vampir Çılgınlığı (ya da Histerisi)” diye adlandırılan süreçti. Çılgınlığın temelinde Doğu ve Orta Avrupa’dan gelen haberlerle beslenen bir medya spekülasyonu yatıyordu. Çoğu araştırmacının hemfikir olduğu üzere, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu otoritelerini gecenin çocuklarıyla karşı karşıya getiren ortamı hazırlayan gelişme, 1718 tarihli Pasarofça Antlaşması’ydı. Balkanlar ve Orta Avrupa’nın önemli bölümlerinin geçici olarak Osmanlı egemenliğinden çıkıp Habsburg kontrolüne girişi, bölgede yaşayan halkların asırlardır takip ettiği ilgili halk inanışlarını da yeni yöneticilerinin sorunu hâline getirmişti. 1720’lerin ilk yıllarında askerî ekiplerin sansasyona mahal vermeden hallettikleri vampir salgınları, gerekli editoryal dokunuşlarla 1730’larda yazılı basının gündemine yerleşti.

Viyana halkı vampir sözcüğünü ilk kez 1725 yılında, dokuz kişinin vampir Petar Blagojeviç (ö. 1725) tarafından öldürüldüğü hadise üzerine hazırlanan resmî raporda duymuştu, fakat ayrıntıları iyi belgelenmeyen bu olay fazla dikkat çekmedi. Çılgınlığın tetikleyicisi, kuşkusuz Arnavut Pavle (ö. 1726) vakası oldu. 1731 yılında Morava’nın Medveda kasabasında 13 kişinin şüpheli bir salgın sonucu vefatı üzerine Viyana yönetimi, salgın hastalık uzmanı askerî tabip Dr. Glaser’i bölgeye gönderdi. Raporunda salgın hastalık izine rastlamadığını ancak korkuya kapılan halkı yatıştırmak için vampirleri imha izni istediğini belirten doktor, kendini mezarlarda bozulmadan durduklarına müşahede ettiği cesetlerin gizemine kaptırmıştı. Ardından ekibiyle bölgeye sevk edilen Dr. Flückinger, beş yıl önce yaşanan Arnavut Pavle olayının detayları, yerel halkın batıl inanışları ve cesetlerin mezar içindeki ayrıntılı durumları dâhil birçok bilinmeyeni aydınlatan geniş kapsamlı ikinci bir rapor hazırladı. Ayrılmadan önce de yerel halkın talep ettiği vampir imha ritüellerinin gerçekleştirilmesine müsaade etti. Dehşetengiz detaylar içeren resmî belgelerin kamuoyuyla buluşmasıysa, ilk gönderilen uzman Dr. Glaser’in, raporunu ve izlenimlerini kendisi de doktor olan babasıyla paylaşması sonucu oldu. Baba Dr. Glaser elde ettiği “içeriden” bilgileri haftalık yayın yapan bir tıp dergisiyle -oğlunun birinci el şahitliği ve devletteki saygın mevkiini de vurgulayarak- Doğu’da henüz dermanı bulunamamış, ölülerin mezarlarından çıkıp kan emmelerine neden olan gizemli bir salgın hastalık olduğu yönünde ifadelerle paylaştı.[1] Ve kıyamet koptu...

Voltaire’in aktarımına göre, çılgınlığın başlamasından 1735 senesine kadar Avrupa’da hiçbir konu vampirlerden daha fazla konuşulmamıştı. Bazı hanedan üyelerini de içeren geniş kitleler vampirin estirdiği korkunun pençesindeydi; akademi ise uzmanlık alanlarının izin verdiği ölçülerde mantıki açıklamalarla olayları aydınlatmanın derdindeydi. Batı kiliselerinin din âlimleri bir taraftan Rum Ortodoks otoriteleri topa tutarken, bir taraftan da sansasyon sonrası açıklama bekleyen meraklı kitlelere yönelik dinen caiz -ayrıca rasyonel- argümanlar üretmeye çalışıyorlardı. Tüm tarafların işi ciddiye almaları ve mantık sınırlarını aşmamaları zaruriydi, sonuçta, saraydan gönderilen son derece güvenilir bilim insanlarının raporlarında “cesetlerin mezarlarında bozulmadan ve içleri kan dolu hâlde bulundukları” yazıyordu.

1740’lardan itibaren folklorik vampirlere yaklaşımlar biraz daha sertleşti. Artık merak unsurundan ziyade, Avrupa’nın doğusundaki Hristiyanların nasıl bu kadar yanlış inançlara sahip olabildikleri tartışılıyordu. Dönemin en saygın din âlimlerinden Fransız rahip Agustine Calmet, vampir sorununu etraflıca ele aldığı pek meşhur kitabının yoğun ilgi gören birinci baskısını 1746’da, Avrupa’nın her yerinden gelen okur mektuplarıyla genişletilmiş ikinci baskısını da 1751’de yayımladı.[2] Açıklamalar yapılmış, Batı biliminin Doğu hurafesine üstünlüğü tekrar ve tekrar kanıtlanmış, korku içindeki kitleler nispeten sakinleşmişti. Ve vampir efsanesi bu sefer sadece Avrupa’yı değil, tüm dünyayı ele geçirmek üzere tekrar dirilmeden önce kısa bir süreliğine rutubetli mezarına geri döndü.

Eski defterler

Genellikle, Batı Avrupa’nın vampir farkındalığı 18’inci yüzyılın ikinci çeyreğinde ortaya çıkan bir durum gibi değerlendirilir. Oysa ki mezar firarileri, 16’ncı yüzyılda başlayan Katolik Karşı-Reform sürecinden beri özellikle okumuş çevrelerde biliniyordu. “Vampir çılgınlığı öncesi” ve “vampir çılgınlığı sonrası” bahsedilen doğaüstü varlıklara dair anlatılar/söylemler, muhtelif açılardan devamlılıklar ve farklılıklar arz eder. Söz konusu farklılıklardan bilhassa iki tanesi, dönemler arasındaki bağlantıları görmeyi zorlaştırabilmektedir. Bunlardan ilki doğaüstü varlığın ismiyle, ikincisiyse yaptıklarıyla ilgili.

Sırpça kökenli “vampir” sözcüğünün ifade ettiği folklorik korku karakteri geniş bir coğrafyada upir, vrykolakas, hortlak, tenacz, cudlak, strigoi, obur, cadı, nosferatu gibi farklı adlarla biliniyordu, ne var ki Batı dillerine 18’inci yüzyılda yaptığı başarılı girişten sonra “vampir”, diğerlerini kapsayan bir şemsiye terime dönüştü. Benzer şekilde, çoğu olayda görülmeyen kan içme unsuru da gerek 18’inci yüzyıl anlatılarına sonradan eklenerek gerekse 19’uncu yüzyıldaki edebiyat yorumlarında fazlasıyla öne çıkarılarak folklorik vampirin değişmez niteliği konumuna getirildi. Modern kurgusal vampirlerin aksine, folklorik vampirler her vakada insanlara saldırmazlar, besi hayvanlarına zarar vererek veya eşyaların yerini değiştirerek de ahaliye huzursuzluk verebilirler; insan öldürdükleri durumlarda ise en sık izledikleri metot kan emmek değil, uyku esnasında boğmaktır.

Katolik Karşı-Reform (1545-1648) sürecinde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan Rum Ortodoks Hristiyanlar üzerinde yürütülen misyonerlik çalışmaları, aynı zamanda folklorik vampirler hakkındaki ilk yazılı kayıtların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Unutulmamalıdır ki, bu erken dönem folklorik vampir kayıtları, temelde “Roma ve Konstantinopolis’i Katolik çatısı altında birleştirmeye yönelik” misyoner faaliyetin ürünleriydi. Bilinçsizce pagan gelenekleri takip ettikleri öne sürülen doğu Hristiyanlarını doğru yola döndürmek, misyonun bir parçasıydı. Rum Ortodoks Kilisesi’nin Hristiyanlığa sızmasına göz yumduğu iddia edilen pagan inançlarının en sakıncalılarından birisi de folklorik vampirdi. Velhâsıl, sıklıkla hakaret seviyesine ulaşan itikadî suçlamalar aslında güçlü politik motivasyonlarla yüklüydü; dolayısıyla Rum halk inanışları ile ilgili bu dönemde dile getirilen keskin iddiaların gerçekte yaşanan durumları abartma eğilimde olabilecekleri göz ardı edilmemelidir.

Kadim Rum Ortodoks Kilisesi kanun derlemelerinden çeviriler yapan, kendisi de Sakız Adası doğumlu sonradan Katolik olmuş bir Rum olan Vatikan Kütüphanesi baş sorumlusu Leo Allatios’un 1645 tarihli eseri, vampirler hakkında yazılan ilk derli toplu çalışma kabul edilir.[3] Bunun yanında misyoner Cizvit rahip François Richard’ın Santorini Adası notları ve Osmanlı ülkesine bilimsel araştırma yapmak amacıyla gönderilen Fransız botanikçi ve seyyah Tournefort’un Mikonos Adası’nda şahit olduğu folklorik vampir hadisesi,[4] kendilerinden sonra gelen vampir incelemelerinin hemen hepsinde yer bulmuşlardır. Vampir Çılgınlığı metinlerinin, önceki bölümde bahsedilen askerî tabip raporlarıyla beraber, bu öncül çalışmalar üzerinde yükseldiğini söylemek yanlış olmaz.

Ne var ki, bu kısmın başında belirttiğim nedenlerden dolayı, sözü geçen hiçbir erken dönem eserde vampir terimine ya da kan emme olgusuna rastlanmaz. Bu dönemin popüler ölümsüzü sonrasında “Yunan vampiri” de denilecek vrykolakas; anlatıların odağındaki topluluk etnik Slavlar değil, etnik Yunanlar; olayların geçtiği coğrafya ise Balkanlar değil, Ege bölgesidir. Çeşitli halk inanışlarını birbirleriyle ilişkili “folklorik vampirler” grubu hâline getiren ve onlara tepki gösterilmesinin asıl nedeni olan unsur ise mezardan çıkarmak, bedene kazık çakmak, kafa kesmek ve ceset yakmayı içeren vampir durdurma/imha metotlarıdır. Söz konusu yöntemler çok az değişiklikle 21’inci yüzyıl anlatılarına da taşınmışlardır.