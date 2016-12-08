Önümüz kış demiştik geçen ay. Kış dosyamız, daha doğrusu Hoşnutsuzluğumuzun Kışı dosyası yayında. Dosyamız adını William Shakespeare’in "the winter of our discontent/ hoşnutsuzluğumuzun kışı" dizesinden aldı. Çok geniş kapsamlı, farklı bir dosya olduğunu düşünüyoruz. İsveç'e de gidiyoruz, Nuri Bilge Ceylan filmlerine de, Kars'a ve Hakkâri'ye de... Kar uykusuna yatanlar da var, buzdan aynada kendine bakanlar da...
“Kaar nedeen yağaar kaaarrr?” sorusu etrafında dönen cümleler de var, şiirlerde kışı didik didik eden incelemeler de... Haklı bir karamsarlığın yanında umut da var.
Dosyamıza bu ay, "Modern Türk şiirinde kışın keşfi"
yazısıyla Yücel Kayıran, "Kar uykusu"
yla Murat Özyaşar, "Edebiyatta kış kokusu"
yazısıyla Elif Tanrıyar, "Yüreklerimizde buz çağı"
yla Nilüfer Kuyaş, "Kar ve kış hasreti"
yle Ömer Erdem, "Rus edebiyatında karın tarihi"
yle Sabri Gürses, "Beyaz Sessizlik: Korku ve kışın öyküsü"
yle Yankı Enki, "Kış Günlüğü: Buzdan ayna"
yla Seda Ersavcı, "Kar ve mutluluk"
la Erhan Sunar, "Ben, bir beyaz güvercin"
le Elif Türker, "Nuri Bilge Ceylan filminde kışın şiiri ve şiirsizliği"
yle Abbas Bozkurt, "Milyon bekerel hüzün, kar ve umut"
la Murat Şevki Çoban ve "Edebiyatta kış değil, kışta edebiyat"
la Seçil Epik katkılarını sundu.
Çok uzun soluklu bir dosya oldu.
Güzel bir kış olsun.