Önümüz kış demiştik geçen ay. Kış dosyamız, daha doğrusu Hoşnutsuzluğumuzun Kışı dosyası yayında. Dosyamız adını William Shakespeare’in "the winter of our discontent/ hoşnutsuzluğumuzun kışı" dizesinden aldı. Çok geniş kapsamlı, farklı bir dosya olduğunu düşünüyoruz. İsveç'e de gidiyoruz, Nuri Bilge Ceylan filmlerine de, Kars'a ve Hakkâri'ye de... Kar uykusuna yatanlar da var, buzdan aynada kendine bakanlar da...

“Kaar nedeen yağaar kaaarrr?” sorusu etrafında dönen cümleler de var, şiirlerde kışı didik didik eden incelemeler de... Haklı bir karamsarlığın yanında umut da var.

Çok uzun soluklu bir dosya oldu.

Güzel bir kış olsun.