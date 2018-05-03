Gerçek Hayat'a Duygu Asena Roman Ödülü

Duygu Asena'nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü'ne bu yıl Gerçek Hayat kitabıyla Oylum Yılmaz'ın değer görüldüğü açıklandı...
Seçici Kurul, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü yaptığı toplantıda Oylum Yılmaz’ı, Gerçek Hayat adlı kitabındaki kendine has üslubu ve etkileyici anlatımının yanı sıra Türkiye feminizm tarihi içerisinde önemli rol üstlenen yazarlara selam göndererek kadına ait görülen temel duyguları ilgi çekici kurgusuyla anlatması bakımından oybirliğiyle ödüle layık gördüğünü açıkladı.
Oylum Yılmaz'ın Gerçek Hayat romanıyla ilgili Sibel Oral'ın yaptığı söyleşiyi okumak için tıklayın.