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ERTUĞRUL UZUN

Her Şey

Dreyfus: Bir dava, iki kitap

Dreyfus Davası'nı konuşmaya devam ediyoruz, etmeliyiz, çünkü nerede ve ne zaman olursa olsun, kitle şeytan sever. Şeytanlaştırma kitle için bir kurtuluştur, arınmadır; sorumluluktan kurtulma, kendini tertemiz, pirüpak yeniden inşa etmektir

ERTUĞRUL UZUN
Kritik

Yorum haddini aşarsa: Yorum ve Aşırı Yorum üzerine

Yorum ve Aşırı Yorum'daki parçalar, edebiyat eleştirisi alanına hasredilmiş gibi görünmekle birlikte, daha büyük bir sorun, metinleri anlamak veya yorumlamak hakkında...

ERTUĞRUL UZUN
Kritik

Marksizm ve Hukuk: Hukukun sınıfsal mahiyetinin ifşası

Hukukun toplumsal düzeni mümkün kıldığı düşüncesi, tam da Marksizmin “hukuk fetişizmi” dediği şeydir. Hugh Collins, Marksizm ve Hukuk'taki mesaisinin büyük kısmını, hukuk fetişizminin ifşasına ve eleştirisine ayırıyor

ERTUĞRUL UZUN
Kritik

Bir büyübozumu: Hukuk Nedir?

Hukukun ve devletin gittikçe daha çok kutsallaştırılarak türlü hiyerarşilere ve hak ihlallerine meşruiyet kazandırıldığı bugünlerde, büyüden arındırılmış bir hukuk anlayışına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var

ERTUĞRUL UZUN
Kritik

Eleştirel düşünmeye davet

İnanç oluşturmaya ve karar vermeye dair kitapların bir ucundaki eserler kişisel gelişim kitapları tarzında. Diğer tarafta ise felsefî yönü ağar basan teori kitapları var. Her iki ucu da temsil eden az sayıda kitap Türkçede bulunuyor

ERTUĞRUL UZUN

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