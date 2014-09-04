Ve Bank Asya'da devlet gözetimi başladı

Fethullah Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'da devlet gözetimi başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bank Asya'nın, Bankacılık Kanunu'nun "kısıtlayıcı önlemler" içeren 70. maddesi kapsamına alınmasına karar verdi. Buna göre kurul, Bank Asya'dan yönetimi ve hissedar yapısını değiştirmesini isteyebilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BDDK son toplantısında Bank Asya'nın durumunu görüştü ve bankayı 70. madde kapsamına aldı.

Söz konusu maddede banka tarafından düzeltici ve iyileştirici önlemlerin alınmaması veya alınan önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması durumunda dahi sonuç alınamayacağının belirlenmesi halinde Kurul, bankadan şu kısıtlayıcı tedbirlerinden bir ya da birkaçının alınmasını isteyebiliyor:

İşte o maddeler:



"- Faaliyetlerini, faaliyet türleri itibarıyla tüm teşkilatını veya gerekli görülecek yurt içi veya yurt dışı şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kısıtlaması veya geçici olarak durdurulması,



- Kaynakların toplanması ve kullandırılmasına ilişkin olarak faiz oranı ve vade kısıtlamaları da dahil olmak üzere, her türlü sınırlama ve kısıtlama getirmesi,

- Yönetim kurulu da dahil olmak üzere genel müdür, genel müdür yardımcıları, ilgili birim ve şube yöneticilerinin bir kısmını veya tamamını görevden alması, görevden alınan kişilerin yerine atanacak veya seçilecek kişiler için Kurumdan onay alınması.

Hisse sırası kapalı

Bank Asya hisseleri ortaklık yapısındaki belirsizlikler nedeniyle 7 Ağustos tarihinde işleme kapatılmış, 14 Ağustos'ta da kapalılık halinin 5 iş gününden fazla devam etmesi nedeniyle Borsa İstanbul endekslerinden çıkarılmıştı. Hisseler kapandığı sırada en son 1.29 liradan işlem görmüştü. Piyasa değeri ise 1.1 milyar TL seviyesindeydi.

- Sigortaya tabi mevduat veya katılım fonu tutarını aşmamak ve yeterli teminatı hakim ortakların hisse senetlerinden veya diğer mal varlıklarından karşılanmak üzere uzun vadeli kredi sağlaması,

- Zarar doğurduğu tespit edilen faaliyetlerinin sınırlandırılması veya durdurulması, verimi düşük veya verimsiz varlıklarının elden çıkarılması,

- İstekli olan bir veya birkaç banka ile birleşmesi,

- Özkaynakların artırılmasını sağlamak amacıyla uygun görülecek yeni hissedarlar bulunması,

- Doğan zararın özkaynaktan indirilmesi."