Yiğit Bulut'un açıklamaları sonrası Bank Asya hisselerinde sert düşüş

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın almak için görüşmelere başladığını açıklamasının ardından yüzde 8'in üzerinde yükselen Bank Asya hisseleri Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu açıklamayı yalanmasının ardından bugün yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın alacağı ile ilgili art arda gelen açıklamalar Bank Asya hisselerinde büyük dalgalanmalara yol açtı. Önce dün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Kanal 24 canlı yayınında Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın almak için görüşmelere başladığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Bank Asya hisseleri dün gün içinde yüzde 9'un üzerinde yükselirken günü de yüzde 8,26'lık yükselişle 1.31 TL'den kapadı. Bankanın piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL arttı, 1 milyar 170 milyon TL'ye ulaştı.

Ancak Başbakan Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan 360 TV'de Bank Asya ile ilgili farklı açıklamalar geldi. Yiğit Bulut "Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde Bank Asya'nın devlet tarafından alınmasıyla ilgili bir tasarruf ya da girişim yoktur. SPK'yı göreve çağırıyorum. Bank Asya hisselerini kimler aldı" dedi.

Hisseleri bugün sert düştü

Bu açıklamanın ardından sabah açılışta Bank Asya hisseleri ilk işlemlerde yüzde 3.82 düştü. Düşüş daha sonra yüzde 9'u aşarken Bank Asya hisseleri 1.20 TL'ye kadar geriledi. Bank Asya hisseleri şu dakikalarda yüzde 5,34 kayıpla 1,24 TL'den işlem görüyor. Piyasa değeri ise bu fiyata göre 1 milyar 116 milyon TL'de.

Bank Asya, 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk iddiaları operasyonunun ardından hükümet ve Gülen cemaati arasındaki gerilimde cemaate yakın banka olarak değerlendirilmiş ve mevduat çıkışı yaşayarak zor bir sürece girmişti. 17 Aralık'tan dünkü kapanışa kadar bankanın hisseleri yüzde 35 değer kaybetti.