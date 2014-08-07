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Yiğit Bulut: Babacan'ın Bank Asya açıklaması Başbakan'ın bilgisi dışındadır

Başbakan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ali Babacan'ın Bank Asya'nın Ziraat'e satılacağı yönündeki açıklamasını yalanladı

07 Ağustos 2014 10:38

Başbakan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, Bank Asya'nın Ziraat Bankası tarafından satın alınacağı yönünde yaptığı açıklamaya ilişkin, "Sayın Bakan'ın sözleri Başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde değildir. Babacan'ın Sözlerini çok speküle ettiler ve ardından bir spekülasyon gelişti. Bank Asya'da yüzde 10′luk, yani TL olarak karşılığı 100 milyon lira civarında birdeğer artışı oldu" dedi.

360 TV'de konuşan Bulut'un açıklamarı şöyle:

Bulut, "Bank Asya üzerinden bugün borsada büyük bir vurgun yapıldığını" öne sürerek, "Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde Bank Asya'nın devlet tarafından alınmasıyla ilgili bir tasarruf, girişim veya sorgulama yoktur. Sayın Bakan'ın sözlerini çok speküle ettiler ve ardından bir spekülasyon gelişti. Bank Asya'da yüzde 10′luk, yani TL olarak karşılığı 100 milyon lira civarında bir değer artışı oldu." ifadelerini kullandı.

Bulut, 2.8 milyar TL alacak takibine düşmüş olan Bank Asya'nın devlet tarafından alınmasının sözkonusu olmadığını açıkladı. Bulut, "Bu spekülasyonu çıkarıp ardından Bank Asya'ya prim yaptıranlar onlar da SPK'nın denetimine tabi olması gerekir. SPK'yı ben göreve çağırıyorum. SPK da bugün bu hisselerde kimlerin alımlar yaptığını dün kimlerin alımlar yaptığını, kimlerin satış yaptığını çok ciddi olarak takip etmeli" çağrısında bulundu.

 

Bulut, "Babacan'dan cemaate kıyak" başlığını atan En Son Haber ve Sabah'ı yalanladı

 

Yiğit Bulut'un açıklamaları En Son Haber ve Sabah gazetesinin internet sitesinde "Bulut, Babacan'ın cemaat bağlantısını deşifre etti; Babacan cemaate kıyak yaptı" şeklinde yer aldı. Bulut, kişisel Twitter hesabından açıklama yaparak, "Sevgili Arkadaslar açıklamaları çarpıtan internet sitelerinin haberlerine lütfen itibar etmeyelim. Haberin ses ve görüntü kaydı 360" dedi.

Ali Babacan ne demişti?

 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kanal 24'e yaptığı açıklamalarda Bank Asya'nın Ziraat'e satılması hakkında görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Babacan, Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın alma konusunda görüşmeler yaptığını belirterek, "Henüz bu görüşmeler neticelenmedi ama neticelenirse bizim arzu ettiğimiz bir şey oluşur. Ziraat Bankası, Bank Asya'yı satın alırsa böylece kamunun bir katılım bankası olmuş olur" demişti.

Babacan, Ziraat Bankası'nın yanında Halkbank ve Vakıfbank'ın birer katılım bankasına sahip olmasını istediklerini söylemişti.

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