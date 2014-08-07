Financial Times: Önce Bank Asya'yı aşağıla, sonra da onu kapmaya çalış

Financial Times, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın alacağına yönelik yaptığı açıklamayı, "İşte size Türk usulü bir finans yöntemi: Önce aktif bir varlık hakkında aşağılayıcı bir biçimde konuş, sonra da onu kapmaya çalış" yorumladı.

Financial Times'ın Türkiye muhabiri Daniel Dombey bugünkü bir diğer haberinde de Bank Asya için verildiğini vurguladığı mücadeleye değinmiş.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dün Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın almak için görüşmeler yaptığını doğrulamıştı. Babacan, "Henüz bu görüşmeler neticelenmedi ama neticelenirse bizim arzu ettiğimiz bir şey oluşur. Ziraat Bankası Bank Asya'yı satın alırsa, böylece kamunun bir katılım bankası olmuş olur" demişti.

Dombey ise haberine "İşte size Türk usulü bir finans yöntemi: Önce aktif bir varlık hakkında aşağılayıcı bir biçimde konuş, sonra da onu kapmaya çalış" diyerek başlamış.

Financial Times muhabiri, Başbakan Erdoğan'ın geçen hafta Bank Asya'yı sert bir dille eleştirdiğini hatırlatıyor. Erdoğan, Katar İslam Bankası'nın Bans Asya'yı alma noktasında olmadığını, Bank Asya yetkililerinin ise tersini açıklayıp piyasalarda psikolojik bir destek sağladığını söylemişti.

Daniel Dombey, Bank Asya için verilen mücadeleyi şöyle özetliyor:

"Elbette bu öyküde görünenden fazlası var. Bank Asya, Fethullah Gülen'in takipçilerinin en önemli varlıklarından biri. Erdoğan geçen yıldan bu yana eski müttefiki Gülen'e karşı sert bir mücadele veriyor. Esasında bu mücadelenin ilk aşamasında devletle bağlantılı bazı kurumlar Bank Asya'daki paralarını çekmişler ancak tam anlamıyla bir kargaşa yaratamamışlardı.

"O dönemden bu yana Gülenci oldukları iddia edilen binlerce kişi emniyetteki ve yargıdaki görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu durum Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki teknokratlar için de geçerliydi.

"Hükümet hiçbir devletin bu kadar etkili bir şebekeye tahammül edemeyeceğini söylüyor ve Gülencilerle sahte delillere dayandırıldığı belirtilen üst düzey bazı davalar arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor. Gülenciler ise hükümetin, Erdoğan'a giderek daha da yaklaşan yolsuzluk soruşturmasına son vermek için bir cadı avı başlattığını belirtiyor.

"Bank Asya çevresindeki manevralar bu büyük resmin bir parçası olabilir."