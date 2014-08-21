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Ekonomi

Ziraat Bankası, Bank Asya ile görüşmeleri sonlandırdı

Ziraat Bankası: Asya Katılım Bankası'nın imtiyazlı hisselerinin satın alınmasına ilişkin resmi sürecin başlatılmasının bankamız öncelikleri ile uyumlu olmadığı sonucuna varıldı

21 Ağustos 2014 17:50

Ziraat Bankası, bir süredir resmi olmayan görüşmelerin Bank Asya ile yapıldığını doğrularken, görüşmelerin sonlandırıldığını “Resmi sürecin başlatılmasının bu aşamada Bankamız öncelikleri ile uyumlu olmadığı sonucuna varılmış, görüşmelerin bugün itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir” diyerek açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan Bank Asya ile ilgili açıklama geldi.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Ziraat Bankası, bir süredir resmi olmayan görüşmelerin Bank Asya ile yapıldığını doğrularken, görüşmelerin bugün itibariyle sonlandırıldığını açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere Ziraat Bankası A.Ş, bir süredir katılım bankası kurma çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan da, Asya Katılım Bankası A.Ş'nin, banka ortaklık yapısının değişimi yönünde yatırımcılarla görüşmekte olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede söz konusu katılım bankası ile Bankamızca da resmi olmayan görüşmeler yapılmış olmakla birlikte Asya Katılım Bankası A.Ş'nin imtiyazlı hisselerinin satın alınmasına ilişkin resmi sürecin başlatılmasının bu aşamada Bankamız öncelikleri ile uyumlu olmadığı sonucuna varılmış, görüşmelerin bugün itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

Babacan ile Bulut arasında Bank Asya tartışması

 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın alma konusunda görüşmeler yaptığını belirtmiş ve "Henüz bu görüşmeler neticelenmedi ama neticelenirse bizim arzu ettiğimiz bir şey oluşur. Ziraat Bankası, Bank Asya'yı satın alırsa böylece kamunun bir katılım bankası olmuş olur" demişti.

Babacan'ın bu sözlerine cevap veren Başbakan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Sayın Bakan'ın sözleri Başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde değildir. Babacan'ın sözlerini çok speküle ettiler ve ardından bir spekülasyon gelişti. Bank Asya'da yüzde 10′luk, yani, TL olarak karşılığı 100 milyon lira civarında bir değer artışı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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